Acacia Maden İşletmeleri Şirketi Atık Deşarjı İddialarını Yalanladı

Acacia Maden İşletmeleri Şirketi, Hanönü Maden İşletmesi’nde atıkların çevreye deşarj edildiği haberleri ile ilgili “Şirketimiz Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışmalarının her aşamasında ilgili kanunlar, mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimizin çevresel izlemeleri İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerince yürütülmekte olup, ölçümler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite olmuş bağımsız laboratuvarlarca yapılmakta ve ölçüm sonuçları ilgili kurumlara düzenli olarak sunulmaktadır” açıklamasını yaptı.

Acacia Maden İşletmeleri Şirketi, firmaya ait Hanönü işletmesinde atıkların çevreye deşarj edildiği yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Kastamonu ilinin Hanönü ilçesinde çalışmalarını sürdürmekte olan şirketimiz Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışmalarının her aşamasında ilgili kanunlar, mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimizin çevresel izlemeleri İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerince yürütülmekte olup, ölçümler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite olmuş bağımsız laboratuvarlarca yapılmakta ve ölçüm sonuçları ilgili kurumlara düzenli olarak sunulmaktadır.

İlgili haberlerde yer alan maden atıklarının çevreye deşarj edilmesi hususu kesinlikle asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan haberler kamuoyunu bilgilendirmekten ziyade Şirketimizi ve ilgili kurumları küçük düşürme ve toplum nezdindeki itibarına zarar vermeye yöneliktir.

4 Ağustos 2023 tarihinde Hanönü ilçesinden bir vatandaşın şikayeti üzerine aynı gün içerisinde şikayet sahibinin de katılımı ile bölgeye hem İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri gelerek gerekli incelemeleri gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde bölgede bulunan borudan temiz su aktığı ve borunun yağmur suyu deşarj hattı olduğu, yağmur suyu rögarlarından izleme amacıyla kireç ve tazyikli suyun hatta verildiği ve verilen kireçli tazyikli suyun şikayete konu borudan çıktığı, denetim esnasında gelen suyun çimleri sulama suyu olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak İşletmemizden maden atığının hiçbir şekilde çevreye deşarj edilmediği görülmüştür.

Yapılan açıklamalarda maden atığının deşarj edilmesi sebebiyle tarımsal üretime zarar verildiği, balık ölümlerinin gözlendiği, insanlarda kanser ve ölüme sebebiyet verdiği iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar hiçbir şekilde bilimsel dayanağı olmayan, herhangi bir delile dayanmayan hususlar olup sadece kurumsal itibarı zedelemeye yönelik iftiralardan ibarettir. Bu iftiraları dile getiren kişilere ve kurumlara karşı hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla konunun takipçisi olacağız.”