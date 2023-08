1 EYLÜL’DE sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hummalı çalışma içinde. Teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırlayan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor. Rumeli Feneri’ndeki balıkçı barınağında hazırlıklarını sürdüren balıkçılardan İsmail Pekdemir, “Geçen yıllara göre palamut çok var diyemeyiz ama Allah nasip ederse hamsi var, çinekop var, istavrit var, lüfer var yani Allah herkesin rızkını verir. ” dedi. Balıkçı Aydoğan Kamburoğlu ise artan maliyetleri gerekçe göstererek, “Zaten şu an da hazırlığımızı yapıyoruz ama denize çıkıp çıkmayacağımız henüz belli değil. Artan maliyetlerden dolayı şu an da eleman dahi almış değilim. ” diye konuştu.

15 Nisan’da başlayan denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül Cuma günü sona eriyor. Yasağın ardından ‘Vira Bismillah’ diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar yıpranan ağlarını ve teknelerini yeni sezona hazırlıyor. Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar hamsi ve istavritin bol palamudun ise az olacağını söylüyor.

“15 NİSAN’DA DA AYNI SEVİNÇLE DÖNMEYİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Av sezonuna hazırlanan balıkçı Rıdvan Ayparçası, ‘ Ordu, Fatsa’dan kalktık, geldik. Avlanacağız bu sene. Temennimiz bu sene balıkçılığın biraz daha bol geçmesi ve mazot şartlarından dolayı biliyorsunuz, bizim için baya bir zor oluyor. Balığın para etmesi, buradan herkes aynı 1 Eylül’de nasıl sevinçli bir şekilde geldiyse sezon sonu Nisan 15’de de sevinçli bir şekilde gitmesini temenni ediyoruz. 1 Eylül’e kadar ağlarımızı hazırlayıp hayırlısıyla denize çıkmayı temenni ediyoruz. İnşallah balık bol olur, millet de doyasıya balık yer.” diye konuştu.

“PALAMUT YOK, HAMSİ, ÇİNEKOP, İSTAVRİT VAR”

Teknesinde bulunan ağları yeni sezon için tamir eden İsmail Pekdemir, “1 Eylül’den Nisan 15’e kadar bu iş devam edecek. Allah kaza bela vermezse herkes bir şeyler kazanacak. Şu an da ağlarımızda eksik olan yerleri tamamlıyoruz, tamiratını yapıyoruz. Allah nasip ederse Eylül’ün 1’inde denize çıkacağız. Umudun bittiği yerde herşey biter ki zaten. Geçen yıllara göre palamut çok var diyemeyiz ama Allah nasip ederse hamsi var, çinekop var, istavrit var, lüfer var yani Allah herkesin rızkını verir. Bu kayık 50 metre, bu kayıktan şu an da 50 kişi ekmek yiyor. Dışarıdakiler hariç sadece burada 50 kişi ekmek yiyor. Dışarıdan binlerce kişi, yani herkes bunun peşinde. Balık çok olursa halk için daha verimli olur, belki daha ucuz olur. Biz bunu sadece tutmakla mükellefiz.” dedi. Balık fiyatlarına da değinen Pekdemir, “Üretim yok ve sadece havuz balıkları var veya buzhaneye konulanlar var.” ifadelerini kullandı.

“BU SENE BALIKÇININ İŞİ ÇOK ZOR”

Sezon öncesi teknesinin bakımını yapan Aydoğan Kanburoğlu, ‘Hazırlıklarımız şu an da gördüğünüz gibi devam ediyor. Fakat mazotun çok aşırı derece de artması nedeniyle biz geçen seneyi arar duruma düştük. Geçen sene aşırı bol palamut balığı vardı, bu sene palamut balığı da yok. Hayırlısı diyelim ama bu sene balıkçının işi çok çok zor. Zaten şu an da hazırlığımızı yapıyoruz ama denize çıkıp çıkmayacağımız henüz belli değil. Artan maliyetlerden dolayı şu an da eleman dahi almış değilim. Biz Palamuttan başlardık sezona ama bu sezon palamut hiç yok, gözükmüyor. Duyumlarımıza göre hamsi olacak gibi gözüküyor, istavrit de olur ama hamsi bu sene bol gözüküyor.” dedi.