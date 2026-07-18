Bilgehaneler 10.500 Öğrenciye Yaz Eğitimi Sunuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin köklü eğitim markalarından Bilgehaneler'de yaz okulu dönemi, merkez ve ilçelerdeki şubelerde binlerce öğrencinin yoğun katılımıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek dolu dolu bir yaz geçireceğini vurgulayarak, "Her dönem büyük ilgi gören Bilgehaneler'de bu yaz da merkez ve ilçelerdeki 22 şubemizde toplam 10 bin 500 evladımızı misafir ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir yaz dönemi dilerken, bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimdeki örnek birimlerinden Bilgehaneler, bu yaz da büyük bir heyecanla öğrenci ağırlıyor. Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en önemli önceliklerinden birisinin de çocuklar ve gençlere yönelik hayata geçirdikleri yatırımlar olduğunu belirterek, Bilgehanelerin öğrencilerin tatil dönemini en verimli şekilde değerlendirmelerine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Altay, "Özellikle geleceğimizin teminatı evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi, onları donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak en temel sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu çerçevede Bilgehanelerimizde, çocuklarımızın akademik gelişimlerini desteklerken, milli ve manevi değerlere bağlı, sosyal yönü güçlü, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine de önemli katkılar sunuyoruz. Bu yaz döneminde de çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin içerikli bir yaz programı hazırladık. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde öğrencilerimiz hem akademik hem de kişisel gelişim açısından dolu dolu bir yaz geçirecekler," diye konuştu.

Bilgehaneler Yaz Okulu programı kapsamında öğrenciler; akademik derslerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, milli ve manevi değerler eğitimi, rehberlik çalışmaları gibi kişisel gelişimlerini destekleyici programlara iştirak ediyor. Robotik kodlama, görsel sanatlar, müzik, mutfak, çömlek ve doğa atölyelerinin yanı sıra yüzme eğitimleri, çeşitli sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, bilgi yarışmaları, kitap okuma çalışmaları, şehir gezileri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin yaz tatilleri hem verimli hem de unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Öte yandan, Bilgehaneler, yaz döneminde de 8. sınıf öğrencilerini LGS (Liselere Geçiş Sistemi) hazırlık sürecinde yalnız bırakmıyor. Ders destek programları, kapsamlı konu tekrarları, soru çözüm çalışmaları ve düzenli deneme sınavları yaz boyunca sürerken; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmeye ve verimli ders çalışma alışkanlıkları kazanmalarına yönelik özel çalışmalar da titizlikle yürütülüyor.

Editör: F.ÖZKAN