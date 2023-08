Doç. Dr. Nadasbaş: “Tekstil ve moda tasarımı dünyadaki ülkelere de en fazla ihracat getirisi sağlayan sektörlerden bir tanesi”

ANKARA – Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, “Tekstil ve moda tasarımı bölümünün hizmet ettiği sektör çok geniş bir açıya ve uygulama alanına sahip. Dünyadaki ülkelere de en fazla ihracat getirisi sağlayan sektörlerden bir tanesi” dedi.

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, 2023- YKS tercih döneminin bitimine sayılı günler kala tekstil ve moda tasarımı bölümü hakkında İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Nadasbaş, tekstil ve moda tasarımı bölümünün insanoğlunun üç temel ihtiyaçlarından biri olan giyinmeyi oluşturduğunu belirtti.

“İthalatı azaltmaya yönelik eğitim her zaman önem arz ediyor”

Tekstil ve moda tasarımı bölümünün hizmet ettiği sektörün çok geniş bir açıya ve uygulama alanına sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, şunları söyledi:

” Türkiye’nin en büyük ihracat kalemlerinden, en fazla ihracat getirisi sağlayan sektörlerden bir tanesi tekstil. O yüzden her zaman büyük önem arz etmekte. Türkiye’de ihracat getirisi anlamında tekstil ve hammadde sektörü şu an da dördüncü sırada ancak biz ihraç ettiğimiz ürünlerden neredeyse daha fazlasını ithal ediyoruz. Bunun nedeni ise markalaşma ile alakalı sıkıntılar. Eğer siz üretimi yapıp, markalaştırıp pazara sunamazsanız o zaman sizin yerinize başkaları markalaştırıp sonra satışını gerçekleştiriyor. O yüzden tekstil ve moda tasarımı bölümünde kaliteli bir eğitim ihracatı artırırken ithalatı azaltmayı sağlayacağından her zaman önem arz ediyor.”

“Bizim alanımız çok geniş kapsamlı farklı dallara ayrılan bir alan”

Tekstil ve moda tasarımı eğitiminde sektörel iş birliklerinin önemi, güçlü ve dinamik eğitim kadrosunun gerekliliklerine değinen Nadasbaş, Türkiye’nin ileriye gidebilmesinde eğitimin önemine vurgu yaptı. “Adaylar ‘ben buradan mezun olunca ne iş yapacağım?’ ‘nereden para kazanacağım?’ şeklinde bir gelecek kaygısıyla yola çıkıyorlar. Tekstil tasarımcısı olarak çalışanlar var. Ayakkabı, aksesuar tasarımcısı olan öğrencimiz var. Moda editörlüğüne yönelen öğrencilerimiz var. Bizim alanımız çok geniş kapsamlı farklı dallara ayrılan bir alan. Bazı öğrencilerimiz moda tasarımcısı olarak çalışıyor” diye konuştu.