Ekim Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ekim ayı verilerine göre kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırını 13 bin 684 lira, yoksulluk sınırını ise 44 bin 573 lira olarak açıklandı.

Türk-İş ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 44 bin 573 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 13 bin 684 lirayla net asgari ücretin 2 bin 282 lira üzerine çıktı. Ekim ayında be kar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 17 bin 803 lira olarak açıklandı.

Aylık gıda enflasyonunu da açıklayan Türk-İş, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarın, bir önceki aya göre yüzde 2,62 oranında gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı ise yüzde 68,30 olarak tespit edildi. Ayrıca son on 12 itibariyle değişim oranı ise yüzde 84,29 oldu.

Yoğurt fiyatları ekim ayında yüzde 11 arttı

Türk-İş tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarında süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları ekim ayında yüzde 11 arttı.

Dana kıyma 289 lira ve dana kuşbaşı 355 liradan satış gördü

Türk-İş’in yaptığı hesaplamalara göre et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yağışın iyi olması saman fiyatlarının düşmesi ile et fiyatlarında pek artış gözlemlenmediği belirtilen açıklamada eylül ve ekim aylarında et fiyatlarının yükselişe geçti. Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına, nisan sonu itibariyle ithal edilmiş olan karkas etleri düşük fiyattan vermesi sayesinde dana kıyma 190 lira, kuşbaşı 210 lira satılmaya başlandı. Bu ürünlerin sırasıyla ekim ayı itibariyle dana kıyma 289 lira ve dana kuşbaşı 355 lira satıldığı ifade edildi.

Makarna fiyatına yüzde 12 zam

Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 liradan satıldığı da belirtilirken, geçen ay olduğu gibi 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 olduğu açıklandı. Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış makarna fiyatlarında görüldü. Ekim ayı içinde Makarna fiyatları yüzde 12 artmış olup pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede arttı.

Zeytinyağı ve Tereyağı fiyatları ekim ayında yüzde 5 arttı

Türk-İş verilerinde yağ fiyatlarındaki değişime de yer verildi. Buna göre geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede bir artış yaşandı. Zeytinyağı ve Tereyağı fiyatları ekim ayında yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağında ise yüzde 4’lük bir artış gözlemlendi. Ankara’da zeytinyağı fiyatları ortalama 289 lira iken Ayçiçek yağı fiyatları ise ortalama 50 lira olarak raflarda yerini aldı. – ANKARA