Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) tarafından hayata geçirilen "İzmir - Konya Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında İzmir'den gelen sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve gazeteciler, Konya'yı tüm yönleriyle tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçiler, şehrin zengin tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından deneyimlerken, Konya'nın modern şehircilik anlayışını ve yerel yönetim alanındaki yenilikçi çalışmalarını da yerinde inceleme imkanı buldu.

Programın ilk gününde Konya'nın ikonik mekânları olan Mevlana Müzesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Bilim Merkezi, Sille ve Alaaddin Tepesi gibi birçok önemli nokta ziyaret edildi. Katılımcılar, şehrin turizm, kültür, şehircilik, ulaşım ve çevre alanındaki yatırımlarını detaylı bir şekilde gözlemledi.

Başkan Altay: "Konya'ya Gelenler Etkileniyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş Kasrı'nda İzmirli STK başkanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek misafirperverliklerini dile getirdi. Başkan Altay, "Konya'ya gelen herkes şehrimizden mutlaka etkileniyor. Umarım sizler de bu etkiyi derinden hissetmişsinizdir. Misafirlerimizden sıkça duyduğumuz iki önemli değerlendirme var: Birincisi, Konya'nın pırıl pırıl ve son derece temiz bir şehir olması; ikincisi ise burada hissedilen o eşsiz dinginlik ve sakinlik. Bu huzur atmosferi, hiç şüphesiz Hazreti Mevlana'dan şehrimize kalan manevi bir mirastır. Bizler, hem kadim bir başkentin fertleri hem de Hazreti Mevlana'nın hemşehrileri olarak, tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için azami gayret gösteriyoruz," şeklinde konuştu.

Konya'nın tarihsel derinliğine vurgu yapan Altay, "Ziyaret ettiğiniz Çatalhöyük, UNESCO tarafından dünyanın ilk şehri olarak kabul ediliyor. Bu köklü tarihten itibaren Konya, Anadolu'da hüküm süren her medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Gördüğünüz birçok mekân Selçuklulardan kalma medreseler, camiler ve diğer kıymetli eserlerden oluşuyor," dedi. Şehrin ekonomik gücüne de değinen Başkan Altay, "Konya, tarımsal üretimde sadece buğday ve arpada değil; mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi birçok üründe Türkiye'nin en çok üretim yapan şehirlerinden biridir. Ayrıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan varlığında da ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Yani Konya, yalnızca kendi için değil, tüm ülkemiz için üreten bir şehirdir," ifadelerini kullandı.

"Konya Modeli Belediyecilik" ve Mega Projeler

Belediyeciliğin Konya'da bir geleneğe dönüştüğünü belirten Başkan Altay, "Bu anlayışı 'Konya Modeli Belediyecilik' olarak adlandırıp akademisyenlerle yaptığımız çalışmalarla literatüre geçmesini sağladık. Ülke genelinde merkezi hükümet ve ilçe belediyeleriyle en koordineli çalışan şehrin Konya olduğuna inanıyorum. Özellikle merkez ilçelerimizle yüksek bir koordinasyon içindeyiz ve merkezi hükümetle yürüttüğümüz başarılı çalışmalar Konya'ya hizmet olarak yansıyor," dedi.

Devam eden önemli projelerden de bahseden Altay, şunları kaydetti: "Birincisi, şehir merkezindeki tarihi alanın 'Darülmülk' adıyla yeniden gün yüzüne çıkarılması projemizdir. Selçuklular başkentlerine Darülmülk ismini vermişlerdi. İkinci önemli konu ise raylı sistem yatırımlarımız. Halihazırda Konya'nın mevcut tramvay hattı uzunluğu 27 kilometre. Bu yıl içinde yapımını tamamladığımız raylı sistem uzunluğuyla bu rakamı yaklaşık 54 kilometreye çıkarıyoruz. Gelecekteki yeni hatlarımızla toplamda yaklaşık 114 kilometrelik bir raylı sistem ağına kavuşmuş olacağız."

KONFED Başkanı Aydoğan: "İki Şehirde Gönül Köprüsü'nü Tamamladık"

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) Başkanı Mehmet Aydoğan, Konya Kültür Gezisi'nin uzun süredir hayalini kurdukları bir proje olduğunu belirterek, organizasyon için Başkan Altay'a teşekkür etti. Aydoğan, "Biz de naçizane Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü ve insan sevgisini İzmir'de yaşatmaya çalışıyoruz. Bu projeyi Konya ile bütünleştirmek istedim," dedi. Gezi sayesinde kaynaşmanın arttığını ve İzmir ile Konya arasındaki şehircilik ve yerel yönetim uygulamalarının karşılaştırılabildiğini aktaran Aydoğan, "Burada önemli gözlemler yaptık. Aklımızla, gözümüzle, vicdanımızla bunları değerlendireceğiz; İzmir'de ne eksiğimiz var, Konya'da hangi fazlalıklar var gibi bir mukayese imkanı bulduk. Anadolu'nun farklı vilayetlerinden gelen temsilcilerimizle İzmir'in büyük bir kesimini burada ağırlamış olduk. İlk defa Konya'ya gelenler, hatta ilk defa trene binenler var. 'Biz Konyalı olacağız, burada kalacağız' diyenlerin olması projenin başarısını gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde iki şehirde gönül köprüsünü başarıyla tamamladık," şeklinde konuştu.

Katılımcılar Konya'dan Hayranlıkla Ayrıldı

İki gün boyunca Konya'nın tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından tanıyan, şehircilik anlayışını ve yerel yönetim çalışmalarını detaylıca inceleme fırsatı bulan katılımcılar, şehirden büyük ölçüde etkilendiklerini dile getirdi. Şehre duydukları hayranlığı vurgulayan İzmirli STK temsilcileri ve gazeteciler, ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfı Başkanı Ahmet Gündüz, Hazreti Mevlana'nın manevi ikliminin derinden hissedildiğini belirterek, "Suyu az olan bir bölgede bu denli yeşil alanın, doğanın ve güzelliğin bulunması, yolların genişliği bizde muhteşem bir tesir yarattı. Bu tesiri gittiğimiz her yerde anlatacağız. Çünkü şehircilik denilince o manevi ve maddi köprünün nasıl kurulduğunu burada idrak etmiş olduk. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ve başta Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm Konya halkına şükranlarımı sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu Kurucu Onursal Genel Başkanı Muzaffer Okumuş ise, "Konya'nın reklama ihtiyacı yok. Konya, her ilin örnek alması gereken kentlerin başında geliyor. Yollarına, kaldırımlarına, altyapısına baktığınızda fiziki anlamda kendini aşmış, mamur bir kent görüyorsunuz. Bu açıdan emek verenleri tebrik ediyorum. Konya'yı gezdiğimiz zaman Türkiye'nin ne kadar farklı bir ülke olduğunu da görebiliyoruz. Konya gibi şehirlerimizin bu seviyeye gelmesi, Türkiye'yi dünya kategorisinde çok önemli bir yere taşıyacaktır. Konya gerçekten her açıdan kendini aşmış bir şehirdir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına bu ev sahipliği için teşekkür ediyorum," dedi.

Editör: F.ÖZKAN