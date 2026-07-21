Necmettin Erbakan Üniversitesi E-Stories Projesiyle Uluslararası İş Birliğini Geliştiriyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Yükseköğretimde Ortaklıklar (KA220-HED) kapsamındaki “Dijital Hikaye Anlatımıyla Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Dil ve Teknoloji Kullanım Becerilerinin Desteklenmesi (E-Stories)” projesinin uluslararası toplantısı, İspanya’nın Malaga kentindeki Malaga Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya, proje ekibinde yer alan İspanya'dan Malaga Üniversitesi, Almanya'dan Paderborn Üniversitesi, Yunanistan'dan Girit Üniversitesi, Türkiye'den Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi ve Sırbistan merkezli Western Balkans Institute kurum temsilcileri katılım sağladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesini temsilen Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Yıldız, Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül'ün hazır bulunduğu toplantıda, dil eğitimcilerine yönelik hazırlanan kılavuz e-kitap ile dijital hikayeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından rapor hazırlanılarak, proje ortaklarıyla gelecekteki iş birlikleri ve ortak yayın olanakları üzerine kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Editör: F.ÖZKAN