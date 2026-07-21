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Çumra'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Şube Müdürü Mustafa Uysal, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Mustafa Onbaşı Ortaokulu, Abdullah Tenekeci Ortaokulu ve Abdullah

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Çumra'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor
Yazar: F.ÖZKAN

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Şube Müdürü Mustafa Uysal, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Mustafa Onbaşı Ortaokulu, Abdullah Tenekeci Ortaokulu ve Abdullah Tenekeci İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, okulların fiziki koşulları, eğitim ortamlarının yeni döneme hazır hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve mevcut ihtiyaçlar değerlendirildi. Okul yöneticilerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli bir başlangıç yapabilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Altunyaldız, bu süreçte emeği geçen tüm yönetici ve personele teşekkürlerini iletti.

Editör: F.ÖZKAN

Çumra'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor - 1

Çumra'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor - 2

Çumra'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor - 3

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