Beyşehir Gölü'nde Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Denetimler Artıyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Beyşehir Gölü ve çevresindeki su ürünleri faaliyetlerini yakından takip ederek, kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasını hedefliyor.

Müdürlüğe bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yapılan son denetimlerde perakende balık satış yerleri, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarını mercek altına aldı. Denetimler sırasında, balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı titizlikle incelenirken, ruhsat ve belge kontrolleri de gerçekleştirildi. İlgili kanun kapsamında balıkçılara gerekli bilgilendirmeler yapılarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde özellikle sazan balığı için 40 cm, sudak balığı için 26 cm, kadife sazanı için 26 cm ve tatlı su kefali için 20 cm olan avlanma boy yasakları hatırlatıldı. Bu limitlere uyulmasının ekosistem sağlığı için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Müdürlük yetkilileri, vatandaşların bu kurallara karşı duyarlı olmalarını ve belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmekten kaçınmalarını önemle rica etti.

Editör: F.ÖZKAN