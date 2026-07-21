AK Parti'den MHP Çumra'ya Tebrik Ziyareti

AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çumra İlçe Teşkilatına bir tebrik ziyaretinde bulundu. AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı başkanlığındaki heyette, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın yanı sıra AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı.

Güven tazeleyerek yeniden MHP Çumra İlçe Başkanlığı görevine seçilen Ercan Ateş ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Onbaşı, "Cumhur İttifakı ruhuyla Çumra'da birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmenin öneminin bir kez daha altını çiziyoruz. Yeniden göreve seçilen MHP Çumra İlçe Başkanı Sayın Ercan Ateş'i ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini kutluyor, yeni dönem görevlerinde üstün başarılar temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN