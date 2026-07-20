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Konyalı Bisikletçi Ahmet Can Akpınar Altın Madalyayı Aldı

Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklet sporundaki üstün başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda, Bü

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Konyalı Bisikletçi Ahmet Can Akpınar Altın Madalyayı Aldı
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklet sporundaki üstün başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda, Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden Ahmet Can Akpınar, Büyük Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Ürgüp ilçesinde, Kapadokya'nın zorlu parkurlarında gerçekleşen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 70 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde Short Track (XCC), Cross Country Olympic (XCO) ve Eliminatör (XCE) yarışları düzenlendi.

Büyük Erkek (Elit Erkek) kategorisinde pedal çeviren Ahmet Can Akpınar, zorlu rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisine ilk ulaşan isim oldu. Bu zaferle Türkiye şampiyonluğunu göğüsleyen Akpınar, kulübüne önemli bir başarı daha kazandırdı.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adından sıkça söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyespor, Nevşehir'de elde ettiği bu şampiyonlukla bisiklet sporundaki yükselişini ve gücünü bir kez daha kanıtladı.

Editör: F.ÖZKAN

Konyalı Bisikletçi Ahmet Can Akpınar Altın Madalyayı Aldı - 1

Konyalı Bisikletçi Ahmet Can Akpınar Altın Madalyayı Aldı - 2

Konyalı Bisikletçi Ahmet Can Akpınar Altın Madalyayı Aldı - 3

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