Konya Büyükşehir Avrupa'da Araştırma ve Geliştirme Başarısına İmza Attı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin en kapsamlı fon programı "Ufuk Avrupa" kapsamında araştırma, geliştirme ve inovasyon alanında ilk kez destek almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Belediye tarihinin en yüksek bütçeli uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projesi olan REMADE, mevcut binaların sürdürülebilir, uyarlanabilir ve sökülebilir tasarım anlayışıyla yenilenmesini hedefliyor ve 1 Ağustos'ta başlayacak. Büyükşehir, bu projede Türkiye'den yer alan tek ortak olarak ülkemizi uluslararası konsorsiyumda gururla temsil edecek.

Ufuk Avrupa Programı'nın HORIZON-NEB-2025-01 çağrısı kapsamında desteklenen, 101308946 sözleşme numaralı REMADE (Renovation Management for Adaptability and Disassembly Enhancement) Projesi, yaklaşık 6 milyon avro bütçeye sahip. 36 ay sürecek olan bu çığır açan girişim, Birleşik Krallık, Slovenya, İspanya, Türkiye, İtalya, İsviçre, İsveç ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 16 kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülecek. Proje, sürdürülebilir ve döngüsel bina yenileme alanında Avrupa'nın öncü çalışmalarından biri olmayı hedefliyor.

REMADE Projesi, enerji verimli modüler cephe sistemleri ile esnek iç mekân çözümleri geliştirerek binaların dönüşümüne yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Yenileme süreci, yapay zekâ, dijital ikiz teknolojileri ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı sensörlerle desteklenen bulut tabanlı bir dijital platform üzerinden yönetilecek. Bu sayede, hem teknik hem de sosyal boyutlarıyla entegre bir dönüşüm hedefleniyor.

Projenin sosyal boyutunda, mahalle sakinleri, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar karar alma süreçlerine aktif olarak dahil edilecek. Bu katılımcı yaklaşımla yerel ihtiyaçlara uygun çözümler üretilirken, performansa dayalı sözleşmeler, kiralama modelleri ve mahalle ölçekli malzeme bankaları gibi yenilikçi finansman stratejileriyle ekonomik sürdürülebilirlik de sağlanacak. Proje sonunda bina yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının, atık miktarının ve maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması; kullanıcıların konforunun, sağlığının ve yaşam kalitesinin artırılması bekleniyor.

REMADE Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği'nin en prestijli araştırma ve inovasyon programlarından biri olan Ufuk Avrupa kapsamında proje yürütme başarısını ilk kez elde etmesini sağlayacak. Bu tarihi başarı, Konya'nın uluslararası proje geliştirme kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek. Avrupa'nın önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoloji şirketleri ve yerel yönetimleriyle aynı konsorsiyumda yer alacak olan Büyükşehir, sürdürülebilir şehircilik, dijital dönüşüm ve iklim dostu kentleşme alanlarında geliştirilecek yenilikçi uygulamalara katkı sunarak uluslararası iş birliklerini daha da ileriye taşıyacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu tür uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projeleriyle şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya, Avrupa Birliği programlarındaki etkinliğini artırmaya ve geleceğin şehirlerine yön verecek yenilikçi uygulamaları Konya'da hayata geçirmeye devam edecek.

Editör: F.ÖZKAN