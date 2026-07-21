Konya Orman'da Temmuz Ayı Faaliyetleri Gözden Geçirildi

Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Temmuz ayına ait faaliyetlerini ve genel performansını masaya yatırdı. Bölge Müdürü Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Can Yüksel ve Uğur Er, Konya Orman İşletme Müdürü M. Yiğit Şimşek ile birlikte tüm şube müdürleri katılım sağladı.

Toplantının ana gündem maddesi, Bölge Müdürlüğünün işletme ve pazarlama faaliyetleri kapsamındaki mevcut üretim durumu oldu. Üretim süreçlerinde gelinen son seviye detaylı bir şekilde ele alınırken, verimliliği artırma, belirlenen üretim hedeflerine ulaşma ve işletme-pazarlama faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütme stratejileri üzerinde yoğunlaşıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve derinlemesine değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritasının çizilmesi ve gelecek çalışmaların planlanmasıyla tamamlandı.

Editör: F.ÖZKAN