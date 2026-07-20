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ÇUMRA HAYDAR FADİM KOCAER FEN LİSESİ PANSİYONU YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Çumra’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan Çumra Haydar Fadim Kocaer Fen Lisesi pansiyonunda hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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ÇUMRA HAYDAR FADİM KOCAER FEN LİSESİ PANSİYONU YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR
Yazar: Ahmet Çetin
Çumra’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan Çumra Haydar Fadim Kocaer Fen Lisesi pansiyonunda hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
 
Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, pansiyon binasında ince temizlik çalışmalarının sürdüğünü, donatım malzemelerinin büyük bölümünün temin edildiğini, kalan kısmının ise sipariş aşamasında olduğunu ifade etti.
Pansiyonun çevresinde yapımı devam eden bahçe duvarı çalışmalarının Çumra Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirten Altunyaldız, başta Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın olmak üzere, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Pansiyonun 104 kız ve 44 erkek öğrenci olmak üzere toplam 148 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirten Altunyaldız, bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında büyük katkıları bulunan hayırsever iş insanları Haydar Kocaer ve Muhammet Kocaer başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederek pansiyonun öğrencilere ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.H.BİLGİLİ

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