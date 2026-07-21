Derebucak Gembos Şeker Fasulyesi Denetlendi

Konya'nın önemli tarım ürünlerinden, coğrafi işaret tescilli Derebucak Gembos Şeker Fasulyesi'nin tescil şartlarına uygunluk denetimleri yapıldı.

Denetim ekibi, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik uzmanlarından oluştu. Ayrıca, tarım alanındaki önemli kuruluşlardan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (UTAEM) teknik personelleri de denetimlere aktif katılım sağladı.

Yapılan açıklamada, coğrafi işaretli ürünlerin kalite, özgünlük ve tescil kriterlerinin korunmasına yönelik çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Bu tür denetimlerle, Derebucak Gembos Şeker Fasulyesi gibi yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması ve ulusal pazardaki bilinirliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Editör: F.ÖZKAN