600 Katılımcılı Baba-Oğul Kampı, Çumra'da Unutulmaz Anlara Sahne Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Baba-Oğul Kampı, bu yıl da büyük ilgi gördü. Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen ve her biri 1 gece 2 gün süren kamp programları, iki haftalık yoğun bir dönemde toplam 600 baba ve oğlunu ağırladı.

7-12 yaş grubundaki erkek çocukları ile babalarının katıldığı bu özel kampta, doğanın eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşandı. Kamp süresince katılımcılar, babalarıyla birlikte tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma ve ahşap boyama gibi hem sportif hem eğitsel hem de sanatsal birçok etkinlikle dolu dolu vakit geçirdi.

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklerken, babalar ve oğulları arasındaki iletişimi derinleştiren ve aile bağlarını daha da pekiştiren bu geleneksel kamp, katılımcılardan tam not alarak ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine önemli katkılar sundu.

Editör: F.ÖZKAN