Bağdat Caddesi’nde Alkollü Sürücü Polis Denetimine Direndi

KADIKÖY, Bağdat Caddesi’nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, bu kez de yanında bulunan arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E. F. ve E. C. F., polise dakikalarca tepki göstererek haksızlık yapıldığını iddia etti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde gece boyunca trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan ve bir şirkete ait olduğu belirlenen 34 ZJ 2656 plakalı minibüsün sürücüsü A. K.’nin yapılan testlerde 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezi’ne götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI ARACIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi. Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen E. F. ve E. C. F., uzun süre polise dil döktü. Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155’i arayarak şikayetçi oldu. Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., “Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155’i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar” dedi.

Uzun süre polise diren E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.