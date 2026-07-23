Başkan Altay Park Şenliklerinde Çocuklarla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Parklarda Şenlik Var" etkinliği, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Ihlamur Park'ta gerçekleşen üçüncü etkinliğe katılarak çocukların yaz coşkusuna ortak oldu.

Etkinlikteki renkli atmosferi değerlendiren Başkan Altay, yaz aylarında parklarda yaşanan yoğunluğu eğlenceye dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti. Altay, "34 gün boyunca her gün farklı bir parkta etkinlik düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı parklarımızdaki bu keyifli etkinliklere davet ediyoruz. Çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşayacaklar" dedi.

Çocuklarla sohbet edip oyunlarına eşlik eden Başkan Altay, bu organizasyonların mahalle kültürünü güçlendirme, çocuklara keyifli vakit geçirtme ve onlara güzel anılar bırakma hedefini taşıdığını vurguladı. Altay, "Elhamdülillah, Konya'da bu nitelikte organizasyon yapabileceğimiz 34 parkımız var ve parklarımız adeta cıvıl cıvıl. Tüm hemşehrilerimizi parklarımızı daha aktif kullanmaya ve çocuklarımızla birlikte etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Yaz dönemi boyunca Konyalılarla bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu akşam üçüncü parkımızdaydık ve belirlenen tarihlerde parklarımıza gelerek çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Minik katılımcılar da "Parklarda Şenlik Var" etkinliğinde çok güzel vakit geçirdiklerini ve doyasıya eğlendiklerini dile getirerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini sundu.

Etkinlik kapsamında çocuklar; geleneksel ve ahşap oyunlar, sportif faaliyetler, yüz boyama, ahşap boyama, bileklik yapımı, akıl ve zeka oyunları gibi birçok eğitici ve eğlenceli aktiviteye katılarak aileleriyle birlikte yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Parklarda Şenlik Var" etkinliği, yaz dönemi boyunca belirlenen 34 farklı merkez parkta devam edecek. Etkinlikler hafta içi 18.00-23.00, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Editör: F.ÖZKAN