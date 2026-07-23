Genç AR GE Kültür Yolu Festivali'nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Konya Etnografya Müzesi'nde düzenlenen kültür ve sanat programlarına ev sahipliği yaptı.

Festival etkinlikleri kapsamında, Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'Suda Saklı Bahar' adını verdikleri ebru sergisi büyük ilgi gördü. Aynı zamanda, Konya Büyükşehir Belediyesi Modern Folk Müziği Topluluğu, katılımcılara unutulmaz bir Türk Sanat Müziği Dinletisi sundu.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla düzenlenen bu önemli etkinliğe, Konya Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İskender Başçı ve Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan katılım sağladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibi de programdaki yerini alarak, öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmasına yönelik etkinliği yakından takip etti. Genç AR-GE yetkilileri, etkinliğin ardından yaptıkları açıklamada, 'Öğrencilerimizin sanatsal üretimlerini destekleyen, kültürel değerlerimizi yaşatan ve gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı.

Editör: H.BİLGİLİ