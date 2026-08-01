Başkan Kılca Filistinli Heyeti Ağırladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin Halhul Belediye Başkanı Wajdi A. I. Milhem ve beraberindeki heyeti ağırladı. Karatay Belediyesi'nde samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki belediye arasındaki iş birliği imkanları değerlendirilirken, Türkiye ve Filistin arasındaki köklü kardeşlik bağlarının önemi bir kez daha vurgulandı. Başkan Kılca, heyetin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sırasında Başkan Kılca, konuk heyete Karatay hakkında bilgiler sundu. Konya'nın üç merkez ilçesinden biri olan Karatay'ın yaklaşık 400 bin nüfusa ve 2 bin 800 kilometrekarelik geniş bir yüz ölçümüne sahip olduğunu belirtti. Karatay'ın tarım ve sanayideki güçlü konumunu ve Konya'nın üretim gücüne sunduğu önemli katkıları anlatan Kılca, ilçenin kadim geçmişi, zengin turizm potansiyeli ve park-bahçeler alanında gerçekleştirilen yatırımlarla Konya'nın öne çıkan merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Kılca, konuşmasında Filistin halkının haklı mücadelesine de değindi. Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü ve sarsılmaz olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: "Bizler Müslüman coğrafyasında birlikte yaşadık ve din kardeşiyiz. Filistin bugün büyük bir mücadele veriyor. Filistin ile gönül bağı artık yalnızca Müslümanlarla sınırlı değil. Son dönemde yaşanan zulümler nedeniyle farklı inançlardan insanlar da Filistin bayrağı taşıyor. Biz de her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Filistin Halhul Belediye Başkanı Wajdi A. I. Milhem ise Türkiye'nin Filistin'e verdiği sarsılmaz destekten dolayı derin şükranlarını sundu. Milhem, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz," dedi. Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarının geçmişten günümüze güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Milhem, "Tarihte nasıl bir bağımız varsa bugün de aynı bağa sahibiz. Gelecekte de bu kardeşlik aynı şekilde devam edecektir. Sizlere kalben çok teşekkür ediyorum. Bizim kardeşliğimiz hakikidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Karatay Belediyesi ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ve kardeş belediye protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Editör: F.ÖZKAN