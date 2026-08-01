Konya 'da Ahududu ve Böğürtlen Üretimi Artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tarımsal üretimde dönüşüm yaşayan Konya, aromatik bitkilerden kuraklığa dayanıklı türlere kadar birçok farklı ürünle dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde kayda değer bir gelişme yaşanıyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal refahı artırmayı ve çiftçilerin birim alandan daha iyi kazanç sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Altay, "Desteklerimiz kapsamında bugüne kadar 37 bin 200 ahududu ve 56 bin 700 böğürtlen fidanını çiftçilerimize ulaştırdık. Türkiye'nin buğday, arpa ve şeker pancarı üretiminin merkezi olan Konya'da ürün yelpazesini çeşitlendirerek çiftçimize yeni gelir kapıları açmayı amaçlıyoruz. Dağıttığımız ahududu ve böğürtlen fidanlarının bugün yüksek verime ulaşması bizi son derece mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuz konusunda bizi cesaretlendiriyor" dedi.

Başkan Altay, desteklerin yalnızca fidan dağıtımıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Uzman ziraat mühendislerinin sahada birebir danışmanlık hizmeti verdiğini belirten Altay, "Mühendislerimiz, çiftçilerimizin hangi ürünü ekeceği, ekilecek ürünün toprakla uyumu, verimliliğin artırılması ve suyun etkin kullanımı gibi konularda yol gösteriyor. Destek kapsamında dağıtılan fide ve fidanlardan daha iyi verim alınabilmesi ve üreticimizin kırsalda daha iyi kazanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Tarımın başkenti Konya'da çiftçilerimizin, üreticilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin hibe destekli fidanlarıyla kurulan meyve bahçeleri sayesinde Konya, ahududu ve böğürtlen üretiminde iddialı bir konuma gelerek bu alandaki önde gelen şehirlere rakip olmaya hazırlanıyor.

Beyşehir ilçesinin Çukurağıl Mahallesi'nden çiftçi İshak Dikilitaş, daha önce buğday, arpa, yulaf ve nohut ektiği arazisini Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ahududu ve böğürtlen bahçesine dönüştürdüğünü anlattı. Dikilitaş, "Şu anda 150 böğürtlen fidanım ve yaklaşık 100 kök ahududum var. Geçen yıl 500-600 kilogram ürün aldım ve kilosunu 100 ila 150 lira arasında sattım. Ahududu ve böğürtlen Konyalı çiftçinin çok bilmediği bir üründü. Önce Büyükşehir Belediyesi destekledi, sonra bunu duyan diğer üreticiler fidanını kendi almaya başladı. Belediyemizin desteği sayesinde bu üretim Konya genelinde de yaygınlaşmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Editör: F.Ã–ZKAN