Konya 3. Uluslararası Bocce Turnuvasına Ev Sahipliği Yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası, Türkiye ile birlikte 5 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, “Üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Bocce Turnuvası'nda farklı ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden sporcuları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtan bu organizasyonun tüm sporcularımız için güzel anılara vesile olmasını diliyorum. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Atletizm Pisti Bocce Sahası’nda gerçekleşen turnuvaya İngiltere, Tunus, Arjantin, Fransa ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden sporcular katılıyor. Türkiye'nin 17 farklı ilinden 44 takımın da yer aldığı organizasyonda, yaklaşık 200 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Yerel ve uluslararası düzeyde bocce sporcularını bir araya getiren turnuva, spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı, sporcular arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi ve bocce branşının tanıtımını desteklemeyi hedefliyor.

Üç gün sürecek organizasyonda müsabakalar, ilgili branş talimatları ve turnuva programına göre yapılacak. Turnuva sonunda başarılı olan sporculara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.

Editör: F.ÖZKAN