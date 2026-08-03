Başkan Altay Bozkır'da Vatandaşlarla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sazımda Söz Var" sloganıyla Bozkır'da düzenlenen Konya Kültür Günleri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, programın coşkuyla devam ettiğini belirterek, merkezdeki imkanlardan ilçelerin de faydalanması için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Altay, ilçelerde çocukların eğlenebileceği, gençlerin güzel vakit geçirebileceği ve yaz akşamlarını renklendirecek etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Altay, bu organizasyonların amacının hem vatandaşlarla buluşmak hem de çocukların zihninde güzel anılar bırakmak olduğunu vurguladı. Katılımcılara teşekkür ederek, "Birlikte güzel işler yapıyoruz" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Altay, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile ilçelerde yeni bir dönemin başladığını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin ilçelerde de hissedilir hale geldiğini belirten Altay, meslek edindirme kursları, şehir konakları, itfaiye binaları, otogarlar ve altyapı çalışmaları gibi birçok projenin hayata geçirildiğini aktardı. Altay, "Amacımız ilçelerimizde yaşam kalitesini artırmak. Merkezdeki çocuklarımız hangi etkinlikten, hangi faaliyetten, hangi nitelikte binalarda faydalanıyorsa, ilçelerimizdeki vatandaşlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz de o imkanlardan faydalansın diye çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı ancak hala yapacak işlerimiz var" şeklinde konuştu.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ise konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a destekleri için teşekkürlerini iletti. Karabulut, Bozkır'a kazandırılan yatırımlara değinerek, bir ay önce açılışı yapılan yaklaşık 500 milyon TL'lik Grup Suyu projesi ve mini kafe gibi hizmetlerin ilçe için önemini vurguladı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konserlerin, çocuk yarışmalarının, aile atölyelerinin ve çeşitli sahne gösterilerinin yer aldığı etkinliklere katılan ilçe sakinleri, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ve organizasyonu çok beğendiklerini dile getirerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini sundu. Çocuklar da etkinliklerde doyasıya eğlendi.

"Sazımda Söz Var" sloganıyla devam eden Konya Kültür Günleri, Bozkır'ın ardından Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir'de de gerçekleştirildi. Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar Konyalılarla buluşmaya devam edecek program takvimi şu şekilde: "8 Ağustos Cumartesi Yunak, 9 Ağustos Pazar Sarayönü, 15 Ağustos Cumartesi Beyşehir, 16 Ağustos Pazar Seydişehir, 21 Ağustos Cuma Çumra, 22 Ağustos Cumartesi Ereğli, 23 Ağustos Pazar Karapınar."

Editör: F.Ã–ZKAN