Büyükşehir Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi Sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında Çumra Apa Spor Kamp Alanı'nda eğitim alan gönüllü itfaiyecilerle bir araya geldi. Uygulamalı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altay, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti ve projeye katılan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Altay, verdikleri eğitimlerle olası bir afet durumunda gönüllü itfaiyecilerin hazır bulunmasını sağladıklarını belirtti. Altay, "Özellikle bu yıl ot yangınlarına ilk müdahalede gönüllü itfaiyecilerimizin ve muhtarlarımızın büyük katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize de böyle bir sorumluluk hissettikleri ve bunun eğitimini aldıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten şehrimizi ve ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında eğitimler aralıksız devam ediyor. Başkan Altay, Apa Tesisleri'nin Spor Konya'nın etkinlik alanlarından biri olduğunu ve gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin burada başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Gönüllüler, iki günlük teorik derslerin ardından iki gün boyunca, bir gece konaklamalı olarak çeşitli parkurlarda uygulamalı eğitimlerini tamamlıyor.

Başkan Altay, özellikle kırsal bölgelerde yangınlara ilk müdahale ve afet bilinci oluşturma adına yürütülen bu çalışmanın çok değerli olduğunu vurguladı. Her yaş ve meslek grubundan vatandaşın bu eğitimlere katıldığını, hatta şehir dışından da katılımcıların bulunduğunu dile getiren Altay, gençlerin sosyal sorumluluk kapsamında bu tür eğitimleri almasının önemli olduğunu ifade etti.

Eğitimlere katılan gönüllü itfaiyeciler, kamp sürecinin kendileri için hem öğretici hem de keyifli geçtiğini söyledi. Afetlere karşı bilinçli ve duyarlı olmanın gerekliliğini vurgulayan gönüllüler, Başkan Altay’a ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında bugüne kadar 615 mahallede 3 bin 152 vatandaşa yangın ve ilk müdahale eğitimleri verildiği bildirildi.

Editör: F.Ã–ZKAN