Konya'da Dondurma ve Süt Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, yaz aylarında tüketimi artan dondurma ve benzeri süt ürünlerini üreten onaylı süt işleme tesislerinde resmi kontrollerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde işletmelerin üretim alanlarındaki hijyen koşulları, kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin uygunluğu, üretim süreçleri, depolama ve muhafaza şartları, soğuk zincirin korunması, personel hijyeni, izlenebilirlik kayıtları ve etiket bilgilerinin ilgili mevzuata uyumu inceleniyor. Gerektiğinde işletmelerden numuneler alınarak analiz için yetkili laboratuvarlara gönderiliyor, sonuçlara göre gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürütülen kontroller, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, risk esaslı denetim programları kapsamında gerçekleştiriliyor. Özellikle sıcak hava koşullarında muhafaza ve hijyenin önem kazandığı süt ve süt ürünleri sektöründe, işletmelerin mevzuata uygun üretim yapmaları konusundaki kontroller büyük bir dikkatle yerine getiriliyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak adına, il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetim faaliyetlerini yıl boyunca etkin ve aralıksız sürdürüyor.