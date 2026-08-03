Haydar Fadım Kocaer Fen Lisesi Pansiyonunda Sona Gelindi

Çumra'da Haydar-Fadım Kocaer Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun yapımında sona yaklaşıldı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve hayırsever iş insanı Haydar Kocaer, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başında hizmete açılması planlanan pansiyonda incelemelerde bulundu, yetkililerden, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam 148 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen pansiyonun iç donanım çalışmalarının çoğu tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, böylesine değerli bir eğitim yatırımını Çumra'ya kazandıran Haydar Kocaer'e, pansiyonun çevre düzenlemesi ve ihata duvarı çalışmalarını üstlenen Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve belediye personeline teşekkür etti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ise öğrencilerin modern, güvenli ve konforlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini belirtti. Aydın, Çumra Belediyesi olarak pansiyonun yapım sürecini yakından takip ettiklerini, çevre düzenlemesi ve ihata duvarı çalışmalarını üstlenerek bu eğitim yatırımına destek olduklarını ifade etti. Başkan Aydın, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirecek her projeyi desteklemeye, çocukların ve gençlerin geleceği için kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Editör: F.Ã–ZKAN