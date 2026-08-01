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Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların bakımı ve yabancı ot temizliğinde iş gücünden ve zamandan verim almak amacıyla uzaktan kumandalı ot biçme robotları hizmete girdi. Konya Büyükşehir Belediye

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Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların bakımı ve yabancı ot temizliğinde iş gücünden ve zamandan verim almak amacıyla uzaktan kumandalı ot biçme robotları hizmete girdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle geniş alanlara sahip mezarlıklarımızda hem çalışma etkinliğini artırmak hem de personelimizin iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak hedefiyle uzaktan kumandalı ot biçme robotlarını kullanmaya başladık. Belediyecilikte teknoloji odaklı uygulamaları yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza daha nitelikli ve sürdürülebilir hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehir merkezindeki 115 mezarlıkta görev yapacak olan bu robotlar, özellikle henüz defin yapılmamış boş parsellerde ve zorlu, engebeli arazilerde büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede belediye, hem zamandan hem de iş gücünden önemli ölçüde kazanç elde ediyor.

Uzaktan kumandalı tek bir ot biçme robotu, beş personelin motorlu tırpanla bir günde gerçekleştirebileceği temizlik işini yaklaşık dört kat daha hızlı tamamlayabiliyor. Paletli yapısı sayesinde 45 dereceye kadar eğimli ve ulaşılması güç alanlarda devrilme riski olmadan güvenle çalışan bu robotlar, aynı zamanda personelin çalışma güvenliğini de artırıyor.

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 1

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 2

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 3

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 4

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 5

Konya Mezarlıklarda Robotlu Bakım Başladı - 6