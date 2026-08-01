Moritanyalı Öğrenciler KTO Karatay'da Türkçe Öğreniyor

Moritanya'dan Konya'ya gelen 33 üniversite öğrencisi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde bir ay süresince yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi alıyor. Bu program sayesinde öğrenciler, aynı zamanda Konya'nın köklü kültürü ve medeniyet mirasını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Nuakşot Büyükelçiliği, Nuakşot Eğitim Müşavirliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Nuakşot Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Mavi Atlas’tan Bereketli Bozkır’a" Türkçe Yaz Okulu Projesi, Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ile kültür bağlarını pekiştirmeyi amaçlıyor. Moritanya Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk akredite edilen KTO KAR-DİL Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla özel bir eğitim programı görüyor. Öğrenciler, sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda Konya'nın tarihini, kültürünü ve misafirperverliğini deneyimliyor.

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi Müdürü Neslihan Tuğba Küçükkoraş, projenin yürütücülerine destek olmak ve öğrencilere Türkçe öğretmek için diğer öğretim üyeleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Küçükkoraş, "Bu projenin amacı, öğrencilerin kısa sürede Türkçelerini geliştirebilmesi, Türkçeyi yerinde öğrenebilmesi, Türk kültürünü ve Türk sanatlarına dair farkındalıklarını artırabilmesidir. Projenin başlangıcına vesile olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'e teşekkür ederiz. Proje, kendilerinin Moritanya Nuakşot gezileri sırasında ortaya çıktı. Bu projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Neslihan Tuğba Küçükkoraş, öğrencileri tanımak, Türk kültürünü onlara aktarabilmek ve Türkçeyi yerinde göstermekten duydukları memnuniyeti ifade etti. "Bu çok paydaşlı bir proje; Milli Eğitim Bakanlığı, Nuakşot Büyükelçiliği, Nuakşot Eğitim Müşavirliği, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Nuakşot Üniversitesi gibi önemli kurumları içeriyor. Tüm paydaşlara teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Öğrencilerimizi buradan hem Türkçe hem de Türk kültürü öğrenmiş bir şekilde mutlu gönderebilmek en büyük kazancımız olacaktır" diye ekledi.

Konya'ya hem Türk kültürünü tanımak hem de kendi kültürlerini tanıtmak için geldiklerini söyleyen Moritanyalı öğrenci Iz Dine Cheikh Abdel Kader, "Türkçe ile tanışmam 2019'da Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizileri izlemekle başladı. Sonra Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. O bölüme girdim, şu an 3. sınıfa geçiyorum. Bizi buraya aldığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Burada bir ay kalacağız. Konya'yı çok sevdik, çok güzel bir şehir. Konya Ticaret Odası'na ve Karatay Üniversitesi'ne de bizi güzel ağırladıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Moritanyalı öğrenci Oumou el Barke Oumar ise "Konya'ya eğitim almak, yeni kültürü tanımak ve kendi kültürümüzü tanıtmak için geldim. Çocukken Türkçe bir dizi görmüştüm ama hiçbir şey anlamamıştım. Bu yüzden bu dili öğrenmek istedim. Zor olsa da, istemekle her şey mümkün. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu belirten Moritanyalı öğrenci Niouma Venez, "Dizi, şarkı ve müziklerini çok seviyorum. Bu yüzden benim için çok güzel bir bölüm. Türkçe öğrenmek ne çok zor ne de çok kolay, orta seviyede. Sadece çok çalışmak gerekiyor. Ben yeni öğrenciyim, henüz çok Türkçe bilmiyorum ama gelecekte her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Bazı kelimeler zorlayıcı olabiliyor. Gelecekte Türkçe öğretmeni veya tercüman olmak istiyorum" dedi.

Editör: F.ÖZKAN