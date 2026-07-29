Ceza İnfaz Kurumlarında Yangın Güvenliği Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurlarına yönelik yangına müdahale eğitimi düzenledi.

Eğitim programında, katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, farklı yangın türleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, söndürme maddeleri ve yangın söndürme ekipmanlarının güvenli ve etkin kullanım yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, acil durum ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplerin görev ve sorumlulukları, tahliye süreçlerinin yönetimi, olay anında doğru davranış biçimleri ve kurum içi müdahale organizasyonu konularında da pratik bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilerin ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler ve bir acil durum tatbikatı ile personelin edindiği teorik bilgileri gerçekçi senaryolar altında uygulama fırsatı bulması sağlandı.

Ceza infaz kurumları, kontrollü giriş-çıkışları, yüksek güvenlik tedbirleri ve eş zamanlı yürütülmesi gereken tahliye süreçleriyle kritik öneme sahip yapılar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, infaz ve koruma memurlarının yangını erken tespit etme, doğru ekipmanları kullanma, panik ortamını engelleme, güvenli tahliyeyi organize etme ve profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar etkin bir ilk müdahalede bulunma becerileri hayati bir öneme sahiptir.

Gerçekleştirilen bu eğitim, ceza infaz kurumunun yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlık seviyesini yükseltmekle kalmayıp, kurum içi müdahale organizasyonunu güçlendirerek personelin kriz anlarında daha bilinçli ve koordine bir şekilde hareket etmesine büyük katkı sağladı.

Konya İtfaiyesi, genel olarak kamu kurumlarında yangın güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, çalışanları acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale getirmek ve kurumların müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Editör: F.ÖZKAN