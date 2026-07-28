Konya Büyükşehir'den YKS Adaylarına Ücretsiz Tercih Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin kritik tercih dönemlerinde doğru ve bilinçli adımlar atabilmeleri amacıyla önemli bir hizmet sunuyor. Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) bünyesinde yürütülen faaliyetlerle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıldı.

Bu kapsamda, YKS'ye giren öğrenciler ve velileri, alanında uzman rehber öğretmenler ile deneyimli eğitim koçlarından randevu alarak profesyonel destek alma imkanına sahip oluyor. 10 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu hizmetle, adayların tercih sürecini daha bilinçli ve sağlıklı yönetmeleri hedefleniyor.

Verilen birebir danışmanlık hizmeti, öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri göz önünde bulundurularak en uygun üniversite ve bölüm tercihlerini yapmalarına yardımcı oluyor. Uzmanlar, adayların puan ve başarı sıralamalarına uygun tercih listelerini oluşturmalarında da rehberlik ediyor.

Hizmetten faydalanan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı dile getirerek kendilerine sunulan bu değerli destek için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve LİMA'ya teşekkürlerini iletti.

YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, geniş bir yelpazede erişilebilir hale getirildi. Şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde kurulan danışmanlık noktalarının yanı sıra LİMA ve LiseVizyon merkezleri ile ilçelerdeki eğitim merkezlerinde de bu destekten faydalanmak mümkün.

**Tercih Danışmanlığı Noktaları ve Tarihleri:**

* **27 Temmuz - 31 Temmuz:** M1 AVM ve Kent Plaza AVM.

* **27 Temmuz - 10 Ağustos:** Fuat Sezgin LİMA, Keykavus LiseVizyon, Nizamülmülk LİMA.

* **27 Temmuz - 10 Ağustos:** Akşehir LİMA, Karapınar LİMA, Ereğli LİMA (İlçelerdeki merkezler).

Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, belirtilen YKS danışmanlık merkezleriyle iletişime geçerek randevu oluşturabilirler.

Editör: F.ÖZKAN