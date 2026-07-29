Konya Büyükşehir 55 Bin Çocuğu Oyun Kampında Ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilerle Kozağaç Parkı'nda düzenlenen oyun kampında bir araya geldi. Başkan Altay, şehrin dört bir yanından gelen 55 bin çocuğu birer günlük oyun kampında misafir ettiklerini belirtti.

Çocuk seslerinin yaz aylarında şehri şenlendirdiğini ifade eden Başkan Altay, Genç KOMEK ve Yaz Kur'an Kursları öğrencileri için özel olarak hazırlanan bu organizasyonların, çocukların kişisel gelişimine katkı sunduğunu ve dini bilgiler edinmeleri için verimli bir ortam sağladığını vurguladı. Altay, "Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, bizim için her şeyden daha kıymetlidir," dedi.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Altay, bu faaliyetlerin çocuklarda mahalle kültürü ve şehir bilinci oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Genç KOMEK kapsamında Kur'an-ı Kerim, siyer ve ahlak derslerinin yanı sıra, Kozağaç Parkı'ndaki oyun kampında bir gün boyunca çeşitli eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdiklerini aktardı.

Başkan Altay, Bilgehanelerin ve Genç KOMEK'in Konya'nın önemli markaları haline geldiğine dikkat çekerek, çocuklarını kendilerine emanet eden tüm velilere teşekkür etti. Yeni Bilgehanelerle birlikte bu sayının her yıl artarak devam edeceğini belirten Altay, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz," diye ekledi.

Kampta bir araya gelen öğrenciler de kendileri için hazırlanan etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaz oyun kampında hem yeni arkadaşlıklar kurduklarını hem de eğlenerek öğrenme fırsatı bulduklarını belirten çocuklar, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek yaz tatillerini dolu dolu geçirdiklerini ifade ettiler.

Editör: F.ÖZKAN