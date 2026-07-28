Konya Lavanta Üretiminde Türkiye Beşincisi Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak, çiftçileri katma değeri yüksek alternatif ürünlerle tanıştırmak ve bölge kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı lavanta desteği projesi, tarımsal üretimde örnek bir dönüşüme imza atıyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelir seviyesini yükseltmeyi ve ekilmeyen arazileri üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Altay, “Bugüne kadar 1 milyon 300 bin metrekare alanda, 2 milyon 300 bin adet lavanta fidesini yüzde 85 hibe desteğiyle üreticilerimize ulaştırdık. Lavanta hasat ve fide dikim makineleri ile damıtma merkezi destekleri sayesinde üreticilerimize ciddi katkılar sağladık. Üreten, çalışan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Ovası'nda geleneksel hububat tarımına alternatif olarak sunulan fide ve ekipman destekleri ile kurulan distilasyon (damıtma) tesisi sayesinde Konya, Türkiye'nin lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayarak ülke genelinde 5. sıraya yükseldi. Daha önce su azlığı nedeniyle düşük verimli arpa ve buğday ekilen veya boş bırakılan arazilerde, tahılın sarısından lavantanın moruna eşsiz ve hoş kokulu bir renk cümbüşü yaşanıyor.

Başkan Altay, projede Güneysınır ilçesini pilot bölge olarak seçtiklerini ve lavanta tarımının katma değerini artırmaya yönelik olarak Güneysınır Lavanta Balı üretimi için arılı kovan desteği vererek markalaşma sürecini başlattıklarını sözlerine ekledi.

**Su Kaynağı Olmayan Kırsal Bölgeler İçin En Uygun Tarım Modeli**

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Kurşun, bölgede yeraltı suyunun yetersizliğine dikkat çekerek, “Yaklaşık 7-8 yıl önce Büyükşehir Belediyemiz, kırsaldaki terk edilmiş ve küçük arazileri üretime kazandırmak, kuraklığa en dayanıklı tarım modelini oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Sadece lavanta değil, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekimi de teşvik edildi. Üreticinin tarladan topladığı ürünü işleyebilmesi için Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan distilasyon tesisi, Türkiye’nin en modern tesislerinden biridir. Kooperatif olarak işlettiğimiz bu tesiste, üreticilerimizin getirdiği ürünlerin yağını çıkarıyor, yurt içi ve dış pazarlara sunuyoruz. Tesisimiz İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip olup Konya merkez, ilçeleri ile Ankara, Karaman ve Aksaray'dan gelen tüm ürünleri burada katma değere dönüştürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

**“Arılarımızdan Lavanta Balı Elde Ediyoruz”**

Lavanta yetiştiriciliğine başlayan Konyalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti. Güneysınır'da 10 bin metrekarelik alanda lavanta yetiştiren üretici Ömer Ali Atasoy, “Büyükşehir Belediyemizin sağladığı fidelerle bir yıl içinde hobi bahçesi kurdum fakat lavantadan çok memnun kaldım. Arpa veya buğday ekmiş olsaydık bu verimi alamazdık. Hem yağını çıkarıyor hem de arılarımızdan lavanta balı elde ediyoruz. Ürünlerimizi satma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

**“35 Bin Metrekarelik Arpa Tarlasını Lavanta Bahçesine Dönüştürdüm”**

Yüzde 85 hibe desteğinden yararlanarak daha önce arpa ektiği 35 bin metrekarelik alanı lavanta tarlasına dönüştürdüğünü belirten 66 yaşındaki üretici Ali Korkmaz ise “Yüzde 15'ini biz ödedik, yüzde 85'ini Büyükşehir Belediyemiz karşıladı. Çok kaliteli bir yağ elde ettik ve bu yağlardan sabun, losyon, haşere kovucu gibi faydalı ürünler üretmeye başladık. İnşallah daha da iyi olacağız. Bu yılki hasatta en az 20 ton lavanta suyu almayı ve en az 300 litre saf lavanta yağı çıkarmayı hedefliyorum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

**Çevre İllerden Gelen Lavantaların Yağı Güneysınır’da Çıkarılıyor**

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında Güneysınır'da kurulan modern damıtma tesisi, projenin sürdürülebilirliğini sağlayarak sadece Konya'ya değil, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamına hizmet veren stratejik bir merkez haline geldi. Ankara, Aksaray ve Karaman gibi çevre illerden getirilen lavanta, kekik ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları bu tesiste çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. İşlenen yüksek kaliteli yağlar; ilaç, kozmetik, gıda ve temizlik sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor.

Ayrıca, üreticilere ek gelir kapısı aralamak amacıyla “LAVONYA” markası altında lavanta sabunu, kolonyası, kremi, yağı, kesesi ve araç kokusu gibi katma değerli ürünlerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Editör: F.ÖZKAN