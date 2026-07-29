Meram'ın Tarihi Mirası Dünyaya Açılıyor

Meram Belediyesi, ilçenin zengin tarihini ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe aktarma hedefiyle yatırımlar yapmaya devam ediyor. Meram'ı turizmde cazibe merkezi haline getirecek Larende Kapısı, Karahöyük ve Lystra'daki arkeolojik kazıları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Geçmişimizi korurken geleceğimizi inşa ediyor, Meram'ın eşsiz tarihi hazinelerini tüm dünyaya açıyoruz," açıklamasında bulundu.

Meram Belediyesi'nin, binlerce yıllık geçmişini gün ışığına çıkarmayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen çalışmalara verdiği destek aralıksız sürüyor. Başkan Mustafa Kavuş, bu kapsamda ilçedeki Larende Kapısı ve sur kalıntıları, Karahöyük ve Lystra Antik Kenti'nde devam eden üç önemli arkeolojik kazı alanında incelemeler gerçekleştirdi. Başkan Kavuş, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Kavuş'un ilk durağı, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan Larende Kapısı ve tarihi sur kalıntılarındaki kazı alanı oldu. Konya Müze Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Kavuş, yaklaşık 60 kişilik bir ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Kazıların sadece geçmişi gün yüzüne çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğini belirten Başkan Kavuş, Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan ve Müze Araştırmacısı Mehmet Ali Çelebi'nin eşlik ettiği incelemeler sonrası şunları kaydetti: "Şehir merkezindeki Şükran Kentsel Dönüşüm kazıları kapsamında Larende Kapısı ve çevresindeki surlarla ilgili hem kazı hem de ihya projemiz mevcut. Üç kurumun iş birliğiyle 60 kişilik ekibimizle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve önemli mesafeler kat edildi. Vatandaşlarımız, ahşap bariyerlerin ardındaki gelişmeleri büyük bir merakla izliyor. Bu yaz sonuna kadar hem kazı hem de restorasyon çalışmalarımız sürecek. Yakın gelecekte, burada ortaya çıkan tarihi zenginliği halkımız kendi gözleriyle görebilecek."

Başkan Kavuş'un ikinci durağı, Anadolu'nun binlerce yıllık ticaret merkezi olarak bilinen Karahöyük kazı alanı oldu. Burada yürütülen çalışmaları ve gün yüzüne çıkarılan eserleri inceleyen Başkan Kavuş, Kazı Başkanı Doç. Dr. Gönca Dardeniz Arıkan'dan detaylı bilgi aldı. Yaklaşık beş sezondur Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam eden kazıların, sadece Konya için değil, dünya arkeolojisi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Karahöyük'ün MÖ 3000'li yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, sözlerine şöyle devam etti: "Karahöyük'te katman katman binlerce yıllık bir şehir ortaya çıkıyor. MÖ 2500'lerden 1500'lü yıllara kadar uzanan farklı dönemlere ait çok değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Evler, imalathaneler ve günlük yaşama dair birçok buluntuya rastlanıyor. Anadolu'nun ve Konya'nın binlerce yıl öncesinden itibaren önemli bir ticaret merkezi olduğunu artık somut verilerle görüyoruz. Yakın zamanda burada elde edilen bulgular da sergilenmeye başlayacak. Tarihi zenginliği ve turizm potansiyeliyle Karahöyük, gelecekte çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecek."

İnceleme gezisinin son durağı ise dünya tarihi ve Hristiyanlık inancı açısından büyük önem taşıyan Lystra Antik Kenti oldu. Burada yürütülen çalışmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'ndan dinleyen Başkan Kavuş, Lystra'nın uluslararası ölçekte eşsiz bir kültürel miras olduğunu vurguladı. İncil'de adı geçen ve Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olması nedeniyle Hristiyan dünyasında büyük manevi değere sahip Lystra'ya, kazılar tamamlanmadan dahi dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin, öğrencilerin ve turist gruplarının ilgi gösterdiğini belirtti. Başkan Kavuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Burası sadece Meram ve Konya için değil, tüm Hristiyan âlemi ve dünya tarihi açısından çok önemli bir merkez. İncil'de adı geçmesi ve Aziz Pavlus'un burayı ziyaret etmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından insanlar burayı merak ediyor. Kazılar devam ederken bile farklı ülkelerden ziyaretçiler geliyor. Çalışmalar tamamlandığında çok daha büyük bir ziyaretçi hareketliliği yaşanacak." Başkan Kavuş, kazılar bittiğinde yüz binlerce insanın Lystra'nın yanı sıra Kilistra'yı, Karahöyük'ü ve Meram'ın diğer tarihi değerlerini görmek için Konya'ya geleceğini ifade etti. Bu tarihi destinasyonların, Mevlana Müzesi'nin yarattığı turizm hareketine güçlü katkılar sunacağını, böylece şehrin tanıtımının güçleneceğini ve ekonomik anlamda önemli kazanımlar elde edileceğini sözlerine ekledi.

Meram Belediyesi'nin tarih ve kültürel mirasın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Başkan Kavuş, sürdürülen kazı çalışmalarının sadece geçmişi aydınlatmakla kalmadığını, aynı zamanda Meram'ın gelecekteki turizm vizyonunu da şekillendirdiğini belirtti. Konya Müze Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve bilim insanlarının iş birliğiyle yürütülen bu çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bu çalışmaların temel amacı, binlerce yıllık tarihimize sahip çıkmak ve bu zenginliği halkımızla buluşturmaktır. Ortaya çıkan her eser Meram'ın, Konya'nın ve ülkemizin kültürel mirasına paha biçilmez bir değer katıyor. Yakın zamanda söylemden eyleme dönüşen bu büyük değişimi tüm hemşehrilerimiz bizzat deneyimleyecek. Bu süreç tamamlandığında kazanan yalnızca Meram değil, Konya ve tüm Türkiye turizmi olacaktır."

Editör: F.ÖZKAN