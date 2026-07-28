Meram'da Bisiklet Coşkusu Mahallelere Yayıldı

Meram Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Düz Bisiklet Yarışları, Gödene ve Kovanağzı mahallelerinde büyük coşkuyla devam etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da katıldığı bu anlamlı etkinlikte, çocuklar kıyasıya pedal çevirirken, aileler de parkur kenarında evlatlarının heyecanına ortak oldu.

Meram'ın farklı mahallelerinde büyük ilgi gören Düz Bisiklet Yarışları kapsamında, Gödene ve Kovanağzı Mahalleleri adeta bir şölen yerine dönüştü. Üç farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda minik sporcular, dereceye girebilmek için tüm güçleriyle pedal çevirirken, ailelerin coşkulu tezahüratları yarışlara ayrı bir renk kattı. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocukların mutluluğu ve rekabet heyecanı unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödül sevinci yaşarken, tüm katılımcılar centilmence mücadeleleri ve sportif duruşları nedeniyle büyük alkış topladı.

Yarışlarda çocuklar ve ailelerle bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinliğin sadece bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir buluşma olduğunu dile getirdi. Bisiklet kullanımının çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal iletişim becerilerine de kayda değer katkılar sunduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın güven içerisinde spor yapmalarını, arkadaşlarıyla birlikte rekabet etmeyi, paylaşmayı ve birlikte eğlenmeyi çok önemsiyoruz. Bisiklet yalnızca bir ulaşım aracı ya da oyun aracı değildir; çocuklarımızın sağlıklı büyümesine katkı sağlayan, hareketli yaşam alışkanlığı kazandıran önemli bir spor aracıdır. Meram Belediyesi olarak biz de çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sporla buluşturacak, onları mahalle kültürü içerisinde arkadaşlarıyla bir araya getirecek etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz."

Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip olmasının ayrı bir değer taşıdığına ve bu organizasyonun da bu unvana yakışır bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, bisiklet kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmasının önemine işaret etti. Kavuş, "Çocuklarımızın güvenli alanlarda bisiklet kullanmasını teşvik etmek, sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü spor yapan, hareket eden ve paylaşmayı öğrenen çocuklar, geleceğin sağlıklı ve mutlu bireyleri olacaktır." ifadelerini kullandı. Mahalle kültürünü yaşatan bu tür organizasyonların Meram'ın sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu da ekleyen Başkan Kavuş, yarışların önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceğini belirterek tüm çocukları ve aileleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Editör: F.ÖZKAN