Konya Büyükşehir Belediye Başkanı KSO Meclisinde Konuştu

Konya Sanayi Odası (KSO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye ve dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendirirken, Oda'nın aylık faaliyetleri hakkında da meclis üyelerine detaylı bilgi sundu.

Toplantının özel konuğu ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Başkan Altay'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisine yönelik sağladığı destekler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Başkan Altay ise konuşmasında, Konya'nın geleceğine yön verecek ulaşım projelerine odaklandı. Yeni hayata geçirilen Konyaray ve Metro gibi raylı sistem yatırımları ile bunların sanayi bölgelerine erişimi konularında meclis üyelerini bilgilendirdi. Altay, aynı zamanda şehrin en önemli gündem maddelerinden biri olan su sorununa da dikkat çekti. Tüm kesimleri tasarrufa davet eden Başkan Altay, "Konya'nın en büyük problemi şu anda su problemi. Konya'da çiftçinin, sanayicinin, bireysel tüketicilerin, hepimizin su tasarrufuna dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı, meclis üyelerinin sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

Editör: F.ÖZKAN