ÇİMENLİK KAPALI SPOR SALONU HİZMETE AÇILDI

Karatay’daki spor tesislerinin sayısını artırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmesini sağlamak adına yatırımlara hız veren Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi’ne kazandırdığı Kapalı Spor Salonu’nu hizmete açtı. Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nun şehre hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Yeni ve modern bir kapalı spor salonu bulunan tesisimiz gençlerimize, ilçemize yakışır bir proje oldu” dedi.

Spor alanındaki yatırım ve projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nu düzenlenen törenle hizmete açtı.

Çimenlik Mahallesine kazandırılan Kapalı Spor Salonu 8 bin 680 arsa, 1161 metrekare de inşaat alanına sahip. İçerisinde 15’e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümler bulunan merkez güncel rakamıyla 21 milyona mal oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak; Her yaştan insanın daha sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Kılca, Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nun Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ HER YATIRIMIMIZDA ŞEHRİMİZE OLAN SEVDAMIZ DAHA DA ARTIYOR

Belediye olarak spora ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca kısa zamanda Karatay’a çok fazla yatırım kazandırdıklarını aktararak şunları söyledi; “Karatay’ımızı, Konya’mızı ülkemizi bir başka seviyoruz. Yaptığımız her hizmet her yatırım ve projeyle bu sevdamız daha da artıyor. Duyduğumuz muhabbet katlanan heyecanımız ve şehrimize olan bu sevdamız ise bizi daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye teşvik ediyor. Karatay’ın dört bir tarafına hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımıza yeni yaşam alaları kazandırmaya devam ediyoruz. Başta büyükşehir belediyemiz ve tüm belediyelerimiz ile birlikte Konya’mızı güzelleştiriyoruz. Uzak yakın demeden ilçemizin her bir noktasını yenilikçi özgün ve insanımızın faydasına olacak proje ve yatırımlarla donatıyoruz. Karatay Belediyesi olarak sadece fiziki ve alt yapı alanında değil sosyal kültürel eğitim ve spor alanlarında da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz her yatırıma geleceğe yaptığımız yatırım gözüyle bakıyoruz. Çünkü ilçemize ve insanımıza yapacağımız en önemli katkının çocuklarımızı ve gençlerimizi doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede Karatay’ın ve Konya’nın geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için birçok projeyi hayata geçirdik. Kısaca göreve geldiğimizde bugüne kadar son dört yıl içerisinde ilçemize 6 tane eğitim tesisi kazandırdık. 7.’ncisinin yapımı devam ediyor. 8.’ncisinin ise ihalesini yaptık. Okullarımızın çevre düzenlemesinden tutun da okullarımıza ve parklarımıza modern halı sahalarının yapılmasına; yine okullarımıza kütüphane kurulmasından sınavlara hazırlanan genç kardeşlerimizin ek kaynak ders kitaplarına ve sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık iki hafta önce belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezimizin müjdesini vermiştik. Çok yakın bir süre içerisinde de Karatay Spor Merkezimizin temelini atacağız. Konya’mıza şimdiden hayırlı olsun. Gençlerimize ve çocuklarıma yönelik projelerimiz elbette bunlarla sınırlı değil. Yine geçtiğimiz hafta, hemşehrilerimizle paylaştığımız bir başka projemiz olan Hoş Kubbe yükseliyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kubbe altı kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için farklı sosyal etkinlikler de yapılacak. Yine yakın zamanda temellerini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Kültür Merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yine Köprübaşı mahallemize de gençlerimiz için bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. Merkezin inşaatı devam ediyor. Kütüphanesiyle, derslikleriyle, spor salanlarıyla, atölyeleriyle, konferans salonu ve kafeteryalarıyla gençlik merkezimiz yeteneklerini geliştirmek kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetinde olacak.” H.BİLGİLİ