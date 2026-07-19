Başkan Altay Altınekin'de Hasat Coşkusuna Ortak Oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de buğday hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi, hasat heyecanına ortak oldu. Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile Koçyaka Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerini "Sinema Günleri" kapsamında Akıncılar Mahallesi'nde düzenlenen çocuk şenliğiyle tamamlayan Altay, çocukların neşesine ortak oldu.

Başkan Altay, Altınekin’deki programına buğday hasadı yapan üreticilerle bir araya gelerek başladı. Konya’nın bereketli topraklarında 10 bin yıldır tarımsal üretim yapıldığını anımsatan Başkan Altay, şehrin sadece kendi gıda ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, Türkiye'nin gıda güvenliği için de önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı. Bu yılın bol yağışlı ve bereketli geçtiğini belirten Altay, "İnşallah hem meyve hem sebze hem de hububat ve diğer ürünlerde rekolte rekorları kıracağımız bir yıl olacak. Büyük emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Konya üretmeye devam edecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin gelirlerini artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Onlar ürettiği sürece biz onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Konya'nın ovalarında şu anda biçerdöverler çalışıyor. Arkasından mısır, pancar ve ayçiçeği hasatları başlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nice böyle yağışlı yıllar geçirelim. Özellikle bu yılın bereketine çok dua ettik. İnşallah uzun yıllar sürecek bir bereket olsun diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Konya’nın bir tahıl ambarı olduğuna dikkat çeken Altay, tarımsal üretimin önemini şu sözlerle vurguladı: "Çiftçilerimiz sadece kendileri için değil, şehrimiz ve ülkemiz için de üretim gerçekleştiriyorlar. Özellikle pandemi döneminde gördük ki tarımsal üretim en az sınırlarımızı korumak kadar önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu bereketli topraklarda biz üretmeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çiftçi kardeşlerimize, küçüğünden büyüğüne, amcalarımızdan teyzelerimize, hanımefendilere kadar herkese şehrimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz."

Hasat sezonunda sıkça görülen anız yangınlarına karşı çiftçileri uyaran Başkan Altay, "Anız yangınları hem toprağa çok ciddi zarar veriyor hem de toprağın içinde bulunan bütün haşeratın telef olmasına neden oluyor. Bu konuda çiftçilerimizden duyarlılık bekliyoruz. Lütfen anızları yakmayalım. Konya bu konuda da duyarlılık gösterecektir, ben tüm çiftçilerimize güveniyorum. İnşallah bunu da hep birlikte başaralım" çağrısında bulundu.

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan da çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek Başkan Altay’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Altay, hasat programının ardından Altınekin Belediye Başkanı Orhan ile birlikte Koçyaka Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki ilçelerde düzenlediği "Sinema Günleri" ve "Çocuk Şenliği" kapsamında Akıncılar Mahallesi’ndeki programa katıldı. Burada çocukların neşesine eşlik eden Başkan Altay, "Burada önemli olan birlikte vakit geçirebilmek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle beraber bu etkinliklere katılıyorsunuz" dedi. Başkan Altay’a ziyaretlerinde Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Hüseyin Ölmez de eşlik etti.

Sinema gösterimi öncesinde animasyon ekibi, sihirbaz ve jonglör gösterileri, tahta bacak ve çeşitli oyun gruplarının yer aldığı "Çocuk Şenliği"nde doyasıya eğlenen, sonrasında Sinema TIR’ında gösterimi yapılan "Son Sefer" filmini izleyen çocuklar, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.

Editör: F.ÖZKAN