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Konyalı Ayakkabıcılardan İhtisas Gümrük Talebi

Konya Sanayi Odası (KSO) 7. Meslek Komitesi üyeleri, Ayakkabı, Taban, Terlik ve Deri Ürünleri Sanayisini temsilen Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak'ı ziyaret etti. KSO Yönetim Kurulu Başkan Yard

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Konyalı Ayakkabıcılardan İhtisas Gümrük Talebi
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Sanayi Odası (KSO) 7. Meslek Komitesi üyeleri, Ayakkabı, Taban, Terlik ve Deri Ürünleri Sanayisini temsilen Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak'ı ziyaret etti. KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı başkanlığındaki heyette, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, KSO Meclis Katip Üyesi M. Selman Eryılmaz ve 7. Meslek Komitesi Başkanı Sinan Sürer yer aldı. Ziyaret sırasında, Konya'nın ayakkabı ve tekstil sektörü başta olmak üzere imalat sanayisindeki üretim ve ihracat potansiyeli değerlendirildi. Heyet, Konya Gümrük Müdürlüğü'nün özellikle ayakkabı ithalat ve ihracatı konusunda ihtisas gümrük müdürlüğü olarak yetkilendirilmesi talebini dile getirerek, bu konuda detaylı istişarelerde bulundu.

Editör: F.ÖZKAN

Konyalı Ayakkabıcılardan İhtisas Gümrük Talebi - 1

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