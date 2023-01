GENÇ ASKON’DA TAHİR KOÇER DÖNEMİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genç ASKON’da 4. Olağan Genel Kurulu ASKON Konya Şube binasında gerçekleştirildi.

Genel kurula AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve çok sayıda ASKON üyesi katıldı.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

Yeni dönemde hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Genç ASKON Başkanı Tahir Koçer, “Malumunuz küresel pandeminin en büyük tehdidi sağlığımız olsa da, geçtiğimiz 2 yılda dünya ticaretini ciddi oranda etkiledi. Büyük endüstriyel üretim merkezlerinde üretimler durdu. Birçok sektörde tedarik zinciri çöktü. Avrupa otomotivde, Asya ülkeleri hammadde noktasında piyasaya ürün veremedi. Bu rüzgârın ilk koptuğu zamanlarda ülkemizin ekonomisi küçük bir sarsıntı yaşadı. Ama çok şükür 2020’nin ikinci yarısı ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Birçok ülkenin bir iğne bile üretmekten çekindiği dönemde, endüstrimiz üretmeye devam etti” ifadelerini kullandı.

İHRACAT ATAĞI İLE GELEN BAŞARI

Koçer şu görüşleri dile getirdi: “Konya özelinden devam edecek olursak, pandemiye rağmen 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ihracat atağına giriştik. Savunma sanayi, Döküm, tarım makineleri, otomotiv, tekstil, ayakkabı, gıda ürünleri, ambalaj gibi ana sektörlerde ihracat rekorları kırdık. Şehrimiz olarak 2020 ve 2021’de ihracat rakamlarında çok iyi bir performans sergiledik. Konya’nın ocak-aralık aylarındaki 12 aylık süreçte toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla, 3 milyar 262 milyon dolara yükselerek cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İnşallah bu yıl yeni bir rekor bizi bekliyor… Konya Sanayisi artık yeni bir faza geçti, Otomotiv ve makine üretiminde marka olan şehrimiz artık bir Savunma Sanayi şehri… Ana ürün tedarikçileri ile savunma sanayide Anadolu’nun yıldızı olan şehrimiz, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile adeta taçlandı. Bu gurur veren yatırım faaliyetlerine başladı ve üretim yapıyor. 800 civarı mühendis olmak üzere bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum… Biz genç işadamları olarak şehir adına yapılan her türlü yatırımın takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ferit başkanımızdan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için ekip arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

GENÇ NESİL ÜLKEMİZİ CANLANDIRACAK

Gençlerin iş dünyasında ki önemine destek verdiklerini dile getiren ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise, “Geleceğin iş insanlarını yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, helal kazanç doğrultusunda ilerlemelerini sağlamaya çalışıyoruz. 1998 yılında kurulan Genç ASKON bünyesinde birçok kesimden insanlar barındırmaktadır. Bünyesinde bulunan insanlar her daim inançlı, erdemli, liyakatli, vatanını seven, vatanına hizmet etmeyi bir görev haline getirmiş kişilerdir. Bu kişiler Genç ASKON adına bugünde faaliyetlerine devam etmekte ve milletine hayırlı işler yapma peşindedir. Genç ASKON 25 şube ve 5 temsilcilik ile güzel Türkiye’mizin ekonomisine faydalı olabilmek için gençler ile birlikte faaliyetler göstermektedir. Almış olduğu gördüğü, kültürü, bilgi ve beceriyi gerçekten bize inanmaz, onurlu bir şekilde etkiliyor ve mutlu ediyor. Biz kendisini yapmış olduğumuz için çalışmaları kendisinden büyük bir enerji alıyoruz. Ülkemizin gerçekten çok ciddi bir ekibi çok ciddi bir kültür var. Üretimi var, istihdam var.

Genç bir nesil var. Gençlerimiz ve çalışmalarımız ile Türkiye gerçekten canlandıracak geleceği taşıyacak inşallah yeni görev başkanımıza başarılar diliyor devreden başkanıza ise çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

YOLUMUZU BİLİM İLE AYDINLATMALIYIZ

Bir arada olmanın önemine değinen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “İstişare edebilmek istikamete doğru birlikte yürüyebilme iradesi gösterebilmek Türkiye’nin meselelerine aynı masada aynı sofrada duygular ifade edebilmek ülkemizin geleceğini birlikte kurgulamak bütün bu söylediklerimin gerçekleştire bilmek için bir teşkilat şeması altında bir araya gelmek gerekiyor. Bu şekilde ASKON çatısı altında toplanan ürüten ihracat yapan ülkemize milletimize değer oluşturan kardeşlerimiz yürekten kutluyorum. Çok önemli bir söz vardır nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgâr hiçbir yelken yardımcı olmaz. Bu sebeple önce nereye gideceğimizi nasıl gideceğimizi belirlememiz gerekir sonra da kiminle gideceğimizi bilmemiz lazım bizler bir inancın mensubu olarak kurada belirtildiği gibi hiç bilen ile bir bilmeyen bir olur mu buruyor gene aynı şekildi kuranın ilk emri de oku dur tüm bunlarda bir hikmet var. Bu hikmetlere sarılarak yolumuz bu şekilde çizmeliyiz. Yolumuzu bilim ile aydınlatmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genç ASKON Başkanı Ferhat Bozkurt görevi Tahir Koçer’e devretti.F.ÖZKAN