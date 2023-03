HATAY’DAKİ KONYA KONTEYNER KENTİ İÇİN 10 TIR DAHA DUALARLA YOLA ÇIKTI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin Hatay’da kuracağı Konya Konteyner Kenti için 10 TIR ile 20 konteyner daha dualarla Konya’dan yola çıktı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan destek çalışmalarıyla Konya’nın Antakya’da en çok hissedilen şehir olduğunu belirterek, “Tüm Konyalıların bunda çok büyük emeği var. Ben ilgi gösteren herkese, gönüllülere, firmalarımıza, odalarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyorum. Haydi Konya dediğimizde hiç kimse arkasına bakmadan adeta tüm gücüyle seferber oldu. Şu an itibariyle de konteyner kentin konteynerlerini göndermeye başlıyoruz. İnşallah bu konteynerler oradaki vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesine bir vesile olacak” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, sanayicisinden esnafına, sağlıkçısından vatandaşına kadar Konya’dan herkesin canhıraş bir şekilde yaraları sarmak için uğraştığını belirterek, “Bu şehrin bir ferdi olmaktan, bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Ve gerçekten bütün emeklerinden ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediye başkanlarımıza, Ticaret Odamıza, Sanayi Odamıza, Ticaret Borsamıza hassaten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin Hatay’da kuracağı konteyner kent için 10 TIR ile 20 konteyner daha Konya’dan yola çıktı. Konya Ticaret Odası Model Fabrika alanından araçların yolcu edildiği programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Milletimiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. İlk günden itibaren başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekipleri olmak üzere Hatay’da Konya’nın bütün unsurları olarak bizler orada yer aldık. Ve yaraları sarmak için afet yönetiminde ne gerekiyorsa; arama-kurtarmadan tutun gıdaya; barınmadan tutun ısınmaya kadar her türlü ihtiyacı karşılamak için orada yoğun bir çaba sarf edildi. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum: Biz, gerçekten bir kez daha şehrimizle iftihar ettik. Konyalıyla iftihar ettik. Sanayicisinden esnafına, sağlıkçısından vatandaşına kadar aklınıza kim gelirse Konya’dan herkes canhıraş bir şekilde yaraları sarmak için uğraştı. Gerek Hatay’da bizatihi gelerek uğraştı gerekse Konya’da yardım organize ederek, buraya gelen hastaları ziyaret ederek, buraya taşınan depremzedeleri komşuluk vasıtasıyla memnun ederek gerçekten büyük bir bütünlük sergiledi. Bu şehrin bir ferdi olmaktan, bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Ve gerçekten bütün emeklerinden ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediye başkanlarımıza, Ticaret Odamıza, Sanayi Odamıza, Ticaret Borsamıza hassaten teşekkür ediyoruz. Orada Konya’nın kalıcı da bir hizmeti olarak Hataylı kardeşlerimize, depremzede kardeşlerimize konteyner kent çalışmamızı bugün itibariyle konteynerlerimizi yollayarak başlıyoruz. Rabbim bir daha bizi böyle afetlerle sınamasın ve inşallah bu yaraları hep beraber sarmayı nasip etsin diyorum. Çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY KONYALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketinde binlerce vatandaşımız mağdur oldu. İlk günden itibaren Konya olarak yaraların sarılması ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Günün ihtiyaçlarına göre de Konya’nın desteğiyle Antakya’da ve bölgede insanların ihtiyaçlarının gidermeye çalışıyoruz. Önce arama kurtarma faaliyetleriyle başlamıştık. Sonra gıda ve diğer insani ihtiyaçların giderilmesi. Şimdi önemli bir ihtiyaç olan konteyner kentin oluşturmasıyla ilgili bugün önemli bir başlangıç yapıyoruz. Antakya’da Konya en çok hissedilen şehir oldu. Bu sadece bizim başarımız değil. Tüm Konyalıların bunda çok büyük emeği var. Ben herkese, ilgi gösteren herkese, gönüllülere, firmalarımıza, odalarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyorum. Haydi Konya dediğimizde hiç kimse arkasına bakmadan adeta tüm gücüyle seferber oldu. 31 ilçemiz, yardım konusunda ciddi faaliyetler yaptı. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Şu an itibariyle de konteyner kentin konteynerlerini göndermeye başlıyoruz. Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Borsamız, Meram, Karatay, Selçuklu belediye başkanlarımızın desteğiyle 1000 konteynerlik bir Konya Mahallesi inşa edilecek. İnşallah bu konteynerler oradaki vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesinde bir vesile olacak. Özellikle de bu konteynerlerin Antakya’ya ulaştırılmasında lojistik firmalarımız çok ciddi manada destek oldular. Onların şahsında emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Konya’nın gücü birlikte olmasıdır. Bugün nasıl bir aradaysak Konya’nın 2 buçuk milyon insanı bir zor durumda hemen kenetlenerek bir araya geliyor. Ben tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi ve tüm dünyayı korusun” diye konuştu. “HATAY’IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm Konya’daki odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz hep birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde, Hatay’da, özellikle Antakya’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya olarak birlik, beraberlik içerisinde deprem bölgesindeyiz. Şimdi de oradaki konteyner kent için konteynerlerimizi hazırladık ve buradan Antakya’ya gönderiyoruz. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm odalarımıza, belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize, herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde bu zor günleri inşallah atlatacağız. Biz her zaman Hatay’ın, Antakya’nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş şunları söyledi: “Şehrimizde Anadolu irfanıyla yoğrulmuş, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, sivil toplum örgütlerinden belediyelere dayanışma içinde oluşan birlik ve beraberlik havasını deprem bölgesi olan Hatay’da da Antakya’da da aynı şekilde, en üst seviyede sergiledik, sergilemeye de devam ediyoruz. Oralarda söylediğimiz şeyi burada tekrar ediyoruz; Hatay tekrar ayağa kalkıncaya kadar hep birlikte bu süreci sonuna kadar götüreceğiz.” Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm Konyalıların yaraları sarmak için seferber olduğunu belirterek, “Ben tüm Konyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda deprem bölgesinde o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yaraların sarılması noktasında konteyner kent oluşturuluyor. Konya olarak şu anda bu konteynerleri bölgeye sevk edeceğiz. Kazasız belasız bir sevkiyat diliyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerime, tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. D.DOĞAN