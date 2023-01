KOMEK YENİ DÖNEM KAYITLARI 17-30 OCAK ARASINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaygın eğitim hizmetlerinde model olan KOMEK’in toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her eğitim düzeyinden insanı bir araya getiren önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

KOMEK’in kurulduğu günden bugüne kadar 598 farklı branşta 1 milyon 200 binden fazla kursiyere eğitim verdiğini anımsatan Başkan Altay, “Her dönem olduğu gibi bu dönemde de ihtiyaç doğrultusunda yeni kurslar açıyoruz. Amacımız Konyalı hemşehrilerimizin yeni meslek sahibi olmalarına, kendilerini farklı alanlarda geliştirebilmelerine katkı sağlamak. Kurslarımız sayesinde özellikle gençlerin ve kadınların üretime ve istihdama katılmalarını önemsiyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen herkesi, özellikle gençlerimizi yeni dönemde de yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin devam edeceği kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

YENİ BRANŞLAR KAYIT ALACAK

KOMEK, kursiyerlerine yeni dönem için de yepyeni branşlar hazırladı. Kişisel gelişim, akıllı teknolojiler, sağlıklı yaşam,

tarım gibi birçok alanda çeşitlilik gösteren kurslar arasında “Aile Okulu”, “Rasberry Pi Eğitimi”, “Nöropazarlama”, “Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme ve Uyum Eğitimi”, “Laravel”, “Grafoloji”, “Dış Ticarette Mesleki İngilizce”, “Hafıza Teknikleri”, “Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı” ve “Kendini Gerçekleştirme” gibi pek çok eğitim programı yer alıyor.

KOMEK’TE UZAKTAN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Yeni dönemde uzaktan eğitim hizmetini de sürdürecek KOMEK, dolu dolu bir sezon geçirmek için her mekânda öğrenmeyi destekliyor. Üç dilde eğitimlerin gerçekleştirildiği uzaktan eğitim hizmetleri, her ülkeden kursiyerin katılımıyla renkli bir eğitim atmosferi sağlıyor. KOMEK’te çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler 14 farklı alanda 98 branşta, 140 grupta planlanıyor.

FERAH VE DONANIMLI MEKANLARDA KALİTELİ EĞİTİM

Spor-yüzme tesisleri, sauna hizmetleri ve oyun salonu hizmetleri bulunan ferah, donanımlı mekânlarda uzman eğitim kadrosuyla sosyal ortamlar sunan KOMEK, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kurslarla da ücretsiz olarak kamu personel atamalarında geçerli sertifikalar veriyor. Ayrıca kursiyerler, KOMEK uzaktan eğitim kursları katılım belgelerine e-devlet üzerinden de erişebiliyor. Kurulduğu günden şu ana kadar 1 milyon 200 binin üzerinde kişiye sertifika sahibi olma imkânı sunan KOMEK, bünyesinde 600’e yakın eğitim ve sertifika programı bulunuyor.

KAYITLAR 30 OCAK’A KADAR SÜRECEK

Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 17 – 30 Ocak tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek. F.ÖZKAN