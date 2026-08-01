Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor

Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türk Anadolu Vakfı'nın koordinasyonunda ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni okul binası inşaatında incelemelerde bulundu. Toplam 64 derslikten oluşan yeni bina, 32 lise ve 32 ortaokul bölümünü barındıracak. Ayrıca, spor salonu, konferans salonu ve mescit gibi sosyal donatılar da okulda yer alacak. Müdür Yiğit, inşaat alanında İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyesi ve inşaat mühendisi Ali Çınar'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Müdür Yiğit'e Okul Müdürü Mehmet Deveci ve Okul Müdür Yardımcısı Adem Doğan eşlik etti.

Editör: F.ÖZKAN