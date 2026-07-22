Konya Büyükşehir Şehir Hastanesi Yolu Yenilendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Projesi kapsamında güzergah üzerindeki yol altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şehir Hastanesi'nin arka kısmında yer alan ve demiryolu hattına paralel uzanan yaklaşık 2 kilometrelik Şehit Burak Aydoğan Caddesi'nde, çevre yolundan hastaneye ulaşım istikametindeki asfalt yenileme çalışmaları tamamlanarak cadde trafiğe açıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen 21.1 kilometrelik Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi–Yeni Sanayi Sitesi Hattı'nda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Başkan Altay, Şehit Burak Aydoğan Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki bu caddenin Ereğli Çevre Yolu ile bağlantısını sağlayan kavşağın asfaltı da yenilenerek bölgenin ulaşım standardı yükseltildi. Bu çalışmada 3 bin ton asfalt malzemesi kullanılmış olup, yolun toplam maliyeti 15 milyon lirayı bulmuştur. Bu yolu kullanan sürücülerimiz artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısından faydalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Editör: F.ÖZKAN