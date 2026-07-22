Konya Heyeti Bakan Bak ile Gençlik ve Spor Yatırımlarını Görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi liderliğindeki Konya heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek şehrin gençlik ve spor alanındaki mevcut ve planlanan yatırımlarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman ve Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen katıldı.

Görüşmelerde, Konya'nın gençlik ve spor altyapısını güçlendirecek güncel projeler ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen yatırımlar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da Türkiye'ye örnek bir şehir olma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Başkan Altay, "Kıymetli İçişleri Bakanımızın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanımızı Konya heyeti olarak ziyaret ederek şehrimizin spor altyapısını daha da güçlendirecek, gençlerimize yeni imkanlar sunacak projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok değerli Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Ankara'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i de ziyaret ederek çeşitli projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Editör: F.ÖZKAN