Konya Kültür Turları Emeklileri Bir Araya Getiriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki emeklilere yönelik düzenlenen "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" projesi kapsamında katılımcılarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören proje ile ilçelerde yaşayanların şehir merkezini, merkezde yaşayanların da ilçelerdeki güzellikleri görme fırsatı bulduğunu belirten Başkan Altay, katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Altay, projenin sadece gezi olmadığını, aynı zamanda yeni dostlukların ve arkadaşlıkların kurulmasına ortam sağladığını vurguladı. "Farklı coğrafyalardan şehrimizin insanlarını bir araya getirmiş oluyoruz. İyi ki Konya’da yaşıyoruz, iyi ki sizlere hizmet ediyoruz" diyen Altay, henüz programa katılmayan hemşehrilerini de bu gezilere davet etti.

Konya'nın 10 bin yıllık geçmişiyle önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Konya'nın tarihi ve kültürel alanlarını bir rehber eşliğinde gezmek çok daha anlamlı. Gezdiğiniz her yerin bir hikayesi var. Başta Hazreti Mevlana olmak üzere şehrimizde pek çok önemli şahsiyet bulunuyor. Bu gezilerdeki temel amacımız, tarihten bugüne kadar neler olduğunu anlatmaktır" diye konuştu.

Turlara katılan emekli vatandaşlar da rehberler eşliğinde Konya'nın tarihini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

"Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" kapsamında ilçelerden şehir merkezine gelen emekliler; Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille gibi önemli noktaları ziyaret ediyor. Merkezde ikamet ederek ilçe turlarına katılan emekliler ise Beyşehir-Seydişehir, Akşehir ve Derebucak gibi farklı bölgelerin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Bu turlarda Beyşehir Tekne Turu, Eşrefoğlu Camii, Nasrettin Hoca Türbesi ve Suluin Mağarası gibi birçok mekan geziliyor.

Şu ana kadar 4 bin 556 vatandaşın katıldığı kültür turları, Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek.

Editör: F.ÖZKAN