Konya Sürdürülebilir Şehir Araştırma Merkezine Kavuşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da Sanayi ve Teknoloji Projeleri İmza ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, törende toplam 45 projenin hayata geçeceğini belirterek, "Açılışını yaptığımız 12 proje ve imzalarını attığımız 33 projenin; Anadolu'nun kalbi, üretimin lokomotifi Konya'mıza faydalı olmasını diliyorum. Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin ve dirliğimizin sembol şehri Konya, Türkiye Yüzyılı'nın da güvencesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla Konya'ya "Sürdürülebilir Şehir Araştırma ve İnovasyon Merkezi" kazandıracaklarını müjdeledi. Bu merkezin sürdürülebilir, dayanıklı ve akıllı şehirler vizyonuna hız katacağını dile getiren Kacır, "Bu merkezi en kısa sürede, özellikle Konya Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde şehrimizin hizmetine sunacağız. Umuyorum ki bu başlangıç, diğer şehirlerimizde yine TÜBİTAK ile atacağımız benzer adımlara öncülük ve ilham kaynağı olacaktır. Konya'yı seçmemizin nedeni, burada güçlü bir yerel yönetim kapasitesinin, etkin üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve başarılı teknoloji girişimlerinin bulunmasıdır. Akıllı şehir ve yeşil teknoloji alanlarındaki çalışmaların Konya'da gelişip küresel boyuta ulaşmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bakan Mehmet Fatih Kacır'a projeler için teşekkür ederek, "Bu çalışmalar; üreten, istihdam sağlayan, yerel değerlerini koruyan ve geleceğe güvenle bakan bir Konya'nın gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Projeleri İmza ve Toplu Açılış Töreni, Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Sekreteri İhsan Bostancı, ajans olarak bugüne kadar Konya'da 1.472 projeye destek sağladıklarını ve bu projelerin Konya'nın eğitiminden üretimine, teknolojik dönüşümünden tanıtım ve istihdamına kadar birçok alanda fayda sunacağına inandığını belirtti.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, bölgesel kalkınma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla her yıl Konya ve ilçelerinde nitelikli projelere destek verdiklerini ifade ederek, açılışı yapılacak ve protokolü imzalanacak projelerin Konya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren her çalışmanın ülkemizin rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak bu ekosistemi daha da güçlendirmek ve ülkemizin teknoloji hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK olarak Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi Konya'nın iki önemli üniversitesine altyapı desteği sağlayacaklarını dile getirerek, "Bilim Merkezlerimizle, Deney Yap Atölyelerimizle ve her ilimize yaygınlaştırdığımız Milli Teknoloji Atölyelerimizle, bu heyecanı daha da artıracağız. Bu mekanlarda çocuklarımız ve gençlerimiz birbirlerinden ilham alacak, heyecanlarını ve enerjilerini paylaşacaklar" diye konuştu.

"GÜÇLÜ ŞEHİRLER, ORTAK AKILLA YÜKSELİR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güçlü şehirlerin, ortak akılla, iş birliğiyle ve aynı hedefe birlikte yürüyen kurumların çabasıyla yükseleceğini belirterek, "Bugün bir yandan tamamlanan 12 projeyi şehrimizin hizmetine sunarken, diğer yandan 33 yeni projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu programın değerli yönlerinden biri de kamu kurumlarımızı, üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanayi kuruluşlarımızı, meslek odalarımızı ve üreticilerimizi ortak bir hedef etrafında bir araya getirmesidir" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR KONYA İÇİN KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR"

Başkan Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün açılışı yapılacak ve imzaları atılacak çalışmalar; üreten, istihdam sağlayan, yerel değerlerini koruyan ve geleceğe güvenle bakan daha güçlü bir Konya'nın gelişimine destek olacaktır. Açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında; Büyükşehir Belediyesi olarak; SOGEP, MEVKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi' de yer alıyor. Proje kapsamında Beyşehir, Kadınhanı, Derbent ve Cihanbeyli'deki üretici yapılarımızı eğitim, makine-teçhizat, dijital pazarlama ve e-ticaret destekleriyle güçlendirdik. Kadınhanı'nda kaşar peyniri, Derbent'te fasulye, Cihanbeyli'de ise gömeç ekmeği üretimi için yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Böylece coğrafi işaretli lezzetlerimizi yalnızca korumakla kalmadık; üreticimizin emeğini daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürdük."

Başkan Altay, açılışı yapılan tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm bu projelerin Konya'mıza kazandırılmasına öncülük eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Yine Sayın Valimize; Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, TÜBİTAK Başkanlığımıza, KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Mevlana Kalkınma Ajansımıza, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitemize, İnnoPark'a, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, belediyelerimize, oda ve kooperatiflerimize, sanayicilerimize ve emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"ÜRETİM GÜCÜMÜZE DEĞER KATACAK PROJELER KONYA'NIN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR"

Konya Valisi İbrahim Akın, "Konya'mız köklü mirası, üretim azmi ve çeşitli projeleriyle kalkınma meşalesini her geçen gün daha da yukarıya taşımaktadır. Bu güçlü vizyonun yansıması olarak KOP İdaremiz ve MEVKA'mız koordinasyonunda tarımdan sanayiye, sosyal gelişmeden kültürel mirasın ihyasına ve teknolojiye kadar geniş bir alanda hazırlanan yatırımları birlikte hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin üretim gücüne güç katacak, kırsaldaki çiftçimizin toprağını ve suyunu bereketlendirecek, kadınlarımızı ve gençlerimizi istihdama kazandıracak bu projeler, Konya'nın refah dolu geleceğine yön veren değerli çalışmalardır" diye konuştu.

BAKAN KACIR KONYA’YA YENİ ESERLER KAZANDIRMANIN HEYECANINI YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Selçuklu'nun başkenti, Mevlâna Hazretleri’nin gönül pınarı; sanayinin, tarımın, ticaretin, ilmin ve irfanın şehri Konya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesinin genç ve dinamik nüfusun geleceğe başarılı şekilde hazırlanarak gerçekleşebileceğini aktaran Bakan Kacır, "Bu anlayışla, Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte 26 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Konya Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandırmıştık. Tematik sergileri, laboratuvarları, planetaryumu, gözlem kulesi ve bilim atölyeleriyle merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin merak duygusunu besliyor, onları bilimin heyecanıyla buluşturuyoruz. Bugüne dek 6,6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezimiz, bilimi toplumun tüm kesimleri için erişilebilir hale getiren örnek bir eser olarak hizmet veriyor" açıklamasını yaptı.

BAKAN KACIR'DAN KONYA SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR ARAŞTIRMA VE İNOVASYON MERKEZİ MÜJDESİ

Bakan Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla Konya'ya Sürdürülebilir Şehir Araştırma ve İnovasyon Merkezi kazandıracaklarının müjdesini de vererek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu merkezle, TÜBİTAK enstitülerimizde ve desteklediğimiz Ar-Ge projelerinde geliştirilen teknolojileri şehirlerimizin ihtiyaçlarıyla doğrudan buluşturacağız. Yenilikçi çözümleri gerçek yaşam koşullarında test edecek, doğrulayacak ve farklı şehirlerde uygulanabilecek ölçeklenebilir modellere dönüştüreceğiz. Üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanayicilerimizi ve teknoloji girişimlerimizi aynı hedef etrafında buluşturacak bu yapı; ilimiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinin TÜBİTAK desteklerine ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştıracak. Sürdürülebilir, dirençli ve akıllı şehirler vizyonumuza ivme kazandıracak bu merkezi en kısa sürede özellikle Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin hizmetine sunacağız. Umuyorum ki bu ilk adım, diğer şehirlerimizde yine TÜBİTAK'la birlikte atacağımız adımların da öncüsü, ilham kaynağı olacaktır. İlk adım için Konya'yı tercih ettik çünkü Konya'da çok güçlü bir yerel yönetim kapasitesi var. Çok güçlü üniversitelerimiz, çok güçlü sanayi kuruluşlarımız, çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var. İnşallah el birliğiyle akıllı şehir teknolojileri ve yeşil teknoloji alanlarında önemli projeler Konya'da filizlenecek, doğacak ve küresel ölçeğe taşınacak diye ümit ediyoruz. Vefasıyla, kadim kültürüyle, eşsiz tarihiyle göz bebeği şehrimizi daha büyütecek hamleleri de kararlılıkla hayata geçireceğiz. Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembol şehri Konya, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve imzalarını attığımız yatırımlarımızın Konya'ya, Konyalılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından tarımsal üretimden hayvancılığa, su ve enerji verimliliğinden savunma sanayine, gastronomiden geleneksel el sanatlarına ve kadın istihdamına kadar 12 projenin açılışı yapılırken, hayata geçirilecek 33 projenin de imzaları atıldı.

Açılışı yapılan projeler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), MEVKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 'Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi' de bulunuyor.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, belediye başkanları, rektörler, oda başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler de katıldı.

Editör: F.ÖZKAN