KOSKİ Dinamik Rotalama Sistemi ile Verimlilik Artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yapay zeka destekli Dinamik Rotalama Sistemi (DRS) ile sayaç açma, kapama ve değişim gibi saha hizmetlerinde verimlilik artışı kaydetti. Sistem, hem vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini ve hızını yükseltiyor hem de yakıt tüketimi ile karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ile tam entegre çalışan DRS, vatandaşlardan gelen iş emirlerini; personelin konumu, görev uygunluğu, izin ve mesai durumu, yetkinlikleri, iş öncelikleri ve saha koşulları gibi pek çok değişkeni aynı anda analiz ederek en uygun ekibe otomatik olarak yönlendiriyor. Bu sayede, görev dağılımı süreçleri insan müdahalesine gerek kalmadan saniyeler içinde tamamlanıyor.

2024 yılının son çeyreğinde devreye alınan ve sürekli geliştirilen Dinamik Rotalama Sistemi, saha operasyonlarında somut sonuçlar ortaya koydu. Sistemin henüz uygulanmadığı bir önceki dönemde 175 bin 471 iş emri oluşturulmuş ve bunların 168 bin 249'u tamamlanmıştı. DRS'nin aktif olarak kullanıldığı takip eden dönemde ise gelen iş emri sayısı 226 bin 160'a, tamamlanan iş sayısı ise 220 bin 726'ya ulaştı. Bu verilerle, iş yükünde yüzde 29'luk bir artış yaşanmasına rağmen personel sayısında herhangi bir değişiklik olmaksızın tamamlanan iş sayısında yüzde 31'lik, personel başına düşen günlük tamamlanan iş oranında ise yüzde 20'lik kayda değer bir artış sağlandı.

DRS, basit bir rota belirleme yazılımının ötesinde, parametrik olarak yönetilebilen akıllı bir karar destek sistemi olarak işlev görüyor. Yönetim paneline girilen parametreleri anlık olarak değerlendiren sistem, yöneticilerin sürekli müdahalesine gerek duymadan görev planlamasını tamamen otomatikleştiriyor. Personel konumu, mevcut iş yoğunluğu, görev önceliği ve çalışma şartlarını eş zamanlı olarak analiz eden sistem, en verimli görevlendirmeleri kendi gelişmiş algoritmalarıyla belirleyip uyguluyor.

Acil durum müdahalelerinde de önemli avantajlar sunan sistem, yönetim panelindeki harita üzerinden arızanın bulunduğu noktaya en yakın ve uygun saha personelini saniyeler içinde tespit ederek görevlendiriyor. Bu özellik sayesinde, yoğun telefon trafiği ve manuel yönlendirme süreçleri ortadan kalkarken, vatandaşların acil sorunlarına çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verilebiliyor.

GPS destekli çalışan Dinamik Rotalama Sistemi, trafik yoğunluğu, saha şartları ve görev önceliklerini bir arada değerlendirerek ekipler için en optimize güzergahları belirliyor. Akıllı rota planlaması sayesinde gereksiz kilometreler önemli ölçüde azalıyor, bu da yakıt tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlıyor. Tercih edilen daha kısa ve verimli güzergahlar sonucunda yıllık karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma kaydedilirken, müdahale süreleri de ortalama yüzde 20 oranında iyileştiriyor.

Editör: F.ÖZKAN