KTO Karatay Üniversitesi Yeni Bölümlerle Güçleniyor

KTO Karatay Üniversitesi, değişen iş dünyasının dinamiklerine ve geleceğin mesleklerine yönelik vizyonuyla eğitim programlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefi doğrultusunda, 2026-2027 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edecek üç yeni lisans ve ön lisans programını eğitim hayatına kazandıran KTO Karatay Üniversitesi, uygulama odaklı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yükseköğretimde fark yaratıyor.

Üniversite, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımını sürdürerek sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni programları öğrencileriyle buluşturuyor. Teorik bilgiyi pratik deneyimlerle destekleyen eğitim modeli kapsamında; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Uçak Teknolojisi ve Makine Programları açıldı. Bu programlar, güçlü akademik altyapısı, uygulamalı eğitim imkânları ve sektör odaklı ders içerikleriyle öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunuyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki Endüstriyel Tasarım Bölümü, estetik, işlevsellik ve üretilebilirliği bir araya getiren tasarım anlayışıyla yenilikçi ve çözüm odaklı tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, ürün tasarımı, malzeme bilgisi, modelleme, prototipleme, üretim teknolojileri ve kullanıcı odaklı tasarım gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak, tasarım sürecini fikir aşamasından üretime kadar bütüncül bir bakış açısıyla yönetebilecek yetkinlikler ediniyor. Bölüm, kullanıcı ihtiyaçlarını analiz eden, teknoloji ve üretim süreçlerini tasarımla buluşturan, çağın beklentilerine uygun yenilikçi ürünler geliştirebilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Mezunlar; ürün tasarımı, mobilya, otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, aydınlatma, medikal ürünler, tüketici elektroniği ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde tasarım ofislerinde, AR-GE merkezlerinde, üretim firmalarında ve teknoloji şirketlerinde görev alabiliyor. Ayrıca kendi tasarım ofislerini kurarak girişimci olarak da faaliyet gösterebiliyorlar.

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Uçak Teknolojisi Programı, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve uygulama becerisine sahip nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Programda öğrenciler, uçak gövde ve motor sistemleri, uçak ekipmanları, bakım ve onarım teknikleri, kalite standartları ve havacılık emniyeti konularında kapsamlı eğitimler alıyor. Eğitim süreci, uçakların bakım, onarım ve teknik kontrol süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yürütebilecek donanıma sahip, sorumluluk bilinci yüksek teknik personel yetiştirilmesi üzerine kuruldu. Bu programdan mezun olanlar; hava yolu şirketleri, uçak bakım ve onarım merkezleri, havalimanları, sivil havacılık işletmeleri, savunma sanayii kuruluşları ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarda uçak bakım ve onarım teknisyeni, teknik destek personeli veya bakım süreçlerinde uzman olarak kariyer yapma imkanı buluyor.

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu çatısı altında açılan Makine Programı, üretim ve imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve uygulama becerisine sahip nitelikli teknikerler yetiştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler; makine sistemleri, üretim teknolojileri, teknik resim, bilgisayar destekli tasarım, imalat yöntemleri, kalite kontrol ve bakım-onarım süreçlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Modern üretim teknolojilerine hâkim, teknik problemlere çözüm üretebilen ve endüstriyel süreçleri etkin şekilde yönetebilen makine teknikerleri yetiştirmek programın temel hedefi. Mezunlar; sanayi kuruluşları, üretim tesisleri, makine imalat firmaları, otomotiv ve savunma sanayii işletmeleri, enerji sektörü, organize sanayi bölgeleri ile bakım-onarım ve teknik servis birimlerinde makine teknikeri, üretim teknikeri, CNC operatörü, bakım-onarım teknikeri, kalite kontrol personeli ve üretim planlama alanlarında kariyer yapabiliyor. Ayrıca, edindikleri bilgi ve becerilerle kendi işletmelerini kurarak girişimci olarak da faaliyet gösterebiliyorlar.

Editör: F.ÖZKAN