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Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetimler kesintisiz devam ediyor. Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı'nın katılımıyla, İlçe Müdürlüğü gıda kontrol

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Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı
Yazar: F.ÖZKAN

Konya'nın Karatay ilçesinde gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetimler kesintisiz devam ediyor. Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı'nın katılımıyla, İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Melike Hatun Çarşısı'nda gıda denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen standartları ve ilgili mevzuata uygunlukları incelendi.

Tarladan sofraya uzanan gıda zincirinin her aşamasında vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini temin etmek, tüketici haklarını korumak ve gıda güvenilirliğini güvence altına almak hedefiyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde Konya genelinde yürütülen resmi gıda denetimleri, halk sağlığının korunması adına büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Editör: F.ÖZKAN

Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı - 1

Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı - 2

Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı - 3

Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı - 4

Melike Hatun Çarşısı'nda Gıda Güvenliği Kontrolleri Yapıldı - 5

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