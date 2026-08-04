Karatay Kanal Caddesi Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı programlar doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerle yolları daha güvenli ve modern hale getiriyor.

Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi'nde aşamalar halinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yaklaşık 500 metrelik bölümde sıcak asfalt serimi bitirilirken, çalışmaların yeni aşamasında da yol yenileme faaliyetleri aralıksız ilerliyor.

Bu kapsamda Kanal Caddesi'nin Taşra Karaaslan Caddesi ile Karaman Caddesi arasında kalan yaklaşık 1000 metrelik kesiminde asfalt freze çalışmaları yapılıyor. Freze işlemlerinin ardından altyapı hazırlıkları bitirilecek, sonrasında güzergâh sıcak asfaltla kaplanarak daha güvenli ve rahat bir hale getirilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımları düzenli bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını ön planda tutan hizmet anlayışıyla çalışmaların ilçe genelinde devam ettiğini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, Kanal Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kanal Caddemizde asfalt serimlerimize aşama aşama devam ediyoruz. İlçemizin ulaşım altyapısını daha sağlam hale getirmek ve hemşehrilerimize güvenli, rahat yollar sunmak amacıyla ekiplerimiz sahada yoğun bir çabayla çalışıyor. Altyapısı tamamlanan bölümlerde zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor, ihtiyaç olan güzergâhlarda ise yol yenileme çalışmalarımızı aşamalı olarak sürdürüyoruz. Amacımız, Karatay'ımızın her mahallesinde ulaşım standardını yükseltmek ve vatandaşlarımıza uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri yollar kazandırmaktır. Planlamalarımız doğrultusunda yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarımıza kesintisiz devam ederek ilçemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Editör: F.ÖZKAN